北京發放首批稀土磁鐵出口許可證 至少放行4家中企

路透報導，北京政府已向至少4家中國稀土磁鐵生產商發放出口許可證。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，據德國汽車製造商和業內消息人士稱，北京政府已向至少4家中國稀土磁鐵生產商發放出口許可證，其中包括福斯汽車的供應商。這是自中國上個月限制出口以來首次頒發出口許可證，顯示這些關鍵材料將繼續出口。

三位消息人士稱，天和磁材科技公司（主要生產用於電動和混合動力汽車引擎的磁鐵）於4月底獲得福斯汽車的許可證。其中一位消息人士補充說，該汽車製造商已與北京方面聯繫，希望在此過程中提供協助。

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福斯汽車在回答路透提問時表示：「我們與供應商保持密切聯繫，並收到消息少數福斯汽車磁鐵供應商已獲得中國政府的出口許可證」，但福斯拒絕提供進一步細節。

兩位消息人士稱，北京中科三環已獲得至少一張許可證。其中一位消息人士補充說，英思特稀磁新材料和大地熊新材料有限公司也獲得了至少一份許可證。

由於事態敏感，消息人士拒絕透露姓名。這4家磁鐵生產商和中國商務部尚未立即回應置評請求。

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