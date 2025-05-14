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川普釋善意！黃仁勳宣佈將向沙國出售1.8萬塊Blackwell晶片

2025/05/14 07:58

黃仁勳宣佈將向沙國出售1.8萬塊Blackwell晶片。（路透）黃仁勳宣佈將向沙國出售1.8萬塊Blackwell晶片。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達晶片禁令解除！輝達執行長黃仁勳表示，將向沙烏地阿拉伯Humain出售1.8萬塊最新AI晶片，輝達表示，Humain首次部署將使用其GB300 Blackwell晶片，這是輝達最先進的AI晶片之一。

受此激勵，輝達週二股價勁揚，終場上漲5.63%，收129.93美元。

CNBC報導，這一聲明是白宮率領的該地區之行的一部分，川普總統和其他高層執行長也出席了此次訪問。

根據週二在利雅德舉行的沙烏地阿拉伯-美國投資論壇上的發言，最新的Blackwell晶片將用於沙烏地阿拉伯總計500兆瓦的資料中心。

輝達表示，其首次部署將使用其GB300 Blackwell 晶片，這是輝達目前最先進的AI 晶片之一，並於今年稍早正式發布。

週二的聲明凸顯了輝達晶片作為川普政府談判工具的重要性，因為世界各國都迫切需要這些設備，用於訓練和部署 ChatGPT 等先進的人工智慧軟體。

黃仁勳表示，我很高興來到這裡慶祝Humain的盛大開業和開始。這確實是一個令人難以置信的願景，沙特阿拉伯應該建設該國的人工智慧基礎設施，以便你們能夠參與並幫助塑造這項極具變革意義的技術的未來。

上週，美國商務部表示將廢除前拜登總統的規定，並實施一項「更簡單的規定」。出於國家安全考慮，自2023年起，輝達還必須為其AI晶片申請出口許可。

據新聞稿稱，Humain將由沙烏地阿拉伯公共投資基金擁有，並將致力於開發人工智慧模型以及建設資料中心基礎設施。Humain的計畫最終包括部署「數十萬」個輝達圖形處理單元。

黃仁勳表示，沙烏地阿拉伯能源豐富，透過這些輝達AI超級電腦的巨型版本來轉化能源，這些超級電腦本質上就是AI工廠。

AMD週二表示，作為建造500兆瓦AI產能協議的一部分，它還將向Humain供應晶片。AMD表示，Humain已為該項目投入100億美元。週二交易期間，AMD股價上漲 4%。

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