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輝達單月崩跌13％寫超慘紀錄！大失血「元凶」曝光

2025/04/01 09:09

輝達（NVIDIA）週一（3月31日）股價下跌。（法新社資料照）輝達（NVIDIA）週一（3月31日）股價下跌。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）週一（3月31日）股價持續下跌，創2022年9月以來最慘單月跌幅。《MarketWatch》指出，那時人工智慧（AI）尚未引爆輝達業務成長，公司仍容易受到加密貨幣市場趨勢變化的影響。

《MarketWatch》報導，輝達週一的跌勢延續了上週的疲弱走勢，當時市場對中國企業高層對AI的懷疑態度、美國AI資料中心建設成本過高的疑慮，以及更嚴格的出口管制，可能影響輝達GPU在中國銷售等問題感到擔憂。

此外，輝達的股價可能還受到CoreWeave令人失望的IPO影響。CoreWeave是間專注於AI資料中心的開發商，也是輝達的合作夥伴，但該公司上週進行的IPO規模縮水，且自上週五開盤以來，股價表現疲弱。

Davidson資深軟體分析師盧里亞（Gil Luria）表示：「CoreWeave的IPO令人失望，這對輝達今日股價表現不利。」他對輝達股票的評級為中性。

盧里亞指出：「儘管輝達介入以挽救這次IPO，但最終發行價仍遠低於最初定價區間，且股價今日進一步下跌，這恐將影響CoreWeave未來募集資金的能力，進而影響其持續購買輝達晶片的計畫。」

今年2月，盧里亞在輝達財報後發布了1份名為《最好情況已過？》（As Good as It Gets？）的報告總結輝達的收益情況。他當時提到，雖然短期內輝達的AI晶片需求仍強勁，但「我們仍認為，隨著客戶開始更嚴格審視AI運算的投資報酬率，輝達運算需求的下降是無可避免的。」

根據道瓊市場數據，輝達股價3月下跌了13%，為2022年9月以來最大單月跌幅，當時輝達曾大跌19.6%。

此外輝達也是週一道瓊工業指數中表現最差的成分股。週一輝達收跌1.18%，至每股108.38美元，今年迄今已跌逾21%。

回顧2022年，輝達股價會出現如此嚴重的單月跌幅，正值全球半導體業因庫存過剩而陷入低迷。此狀況源於疫情期間的晶片需求大增後回落，加上通膨影響及供應鏈問題導致部分客戶「超額採購」。

此外，在2022年9月股價大跌前，輝達曾警告華爾街，該公司當季營收恐減少14億美元，主因是遊戲顯卡銷售疲軟，受庫存過剩和加密貨幣市場低迷影響。

最終2022年成為費城半導體指數過去十年表現最差的1年，全年跌幅達35.8%。

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