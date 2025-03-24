尋找中獎人！11-12月統一發票 千萬大獎1張未領、200萬特獎4張未領

財政部統計，去年11-12月統一發票，千萬大獎1張未領、200萬特獎4張未領。（記者鄭琪芳翻攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年1-2月期統一發票將於週二（25日）開獎，根據財政部統計，截至目前為止，去年11-12月期統一發票，1000萬特別獎只剩1張未領，為桃園市龜山區文化三路540號北方麵飯館消費210元，千萬大獎兌獎情況為歷期次佳。

至於11-12月期統一發票200萬特獎則有4張未領，包括：蝦皮購物購買物品399元、新北市新莊區中正路1號宜家家居IKEA購買食品等共275元、新北市中和區連城路469巷23號全家Family Mart買飲料45元、桃園市桃園區慈光街63號Hi-Life萊爾富購買物品100元。

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去年11-12月期統一發票，1000萬元特別獎中獎號碼為「13965913」；200萬元特獎中獎號碼「29892710」；3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「26649927」、「59565539」及「11460822」。財政部賦稅署表示，去年11-12月期統一發票領獎期限為今年2月6日至5月5日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

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