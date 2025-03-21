瑞士資本要求太苛刻 傳瑞銀考慮遷總部

瑞士資本要求太苛刻，知情人士透露，瑞銀集團將考慮遷移總部的可能性。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2023年瑞士信貸（Credit Suisse）破產後，瑞士政府一直試圖加強銀行監管，近日傳出，當局要求瑞銀集團（UBS Group）大幅提升資本比率，知情人士表示，如果瑞士堅持要求瑞銀額外持有250億美元（約新台幣8265億元）的資本，瑞銀集團將考慮遷移總部的可能性。

《彭博》報導，知情人士表示，根據內部計算，在最嚴峻的情況下，瑞銀的關鍵資本比率將從目前的14％左右升至20％左右，高層們認為，在這樣的背景下，繼續留在瑞士將使集團相較於全球對手失去競爭力。

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在2023年出現瑞信破產的局面後，為了防止慘案重演，瑞士政府和監管機構正呼籲國內最大的銀行從母行的資本中完全扣除海外子行的價值。儘管當局希望避免瑞銀破產可能帶來的金融災難，但瑞銀認為，2年前集團出手拯救前競爭對手後，新的計劃是一種「不公平的過度反應」。

知情人士表示，瑞銀認為這一提案「非常有害」，如果當局堅持這麼做，那麼瑞銀別無選擇，只能搬遷總部。知情人士也強調，潛在的遷移並不是要威脅政府，而是反映銀行在如此高的資本水準下營運，在商業層面並不可行。另名知情人士則稱，如果瑞銀接受了比其他地區正常水位要高得多的資本要求，將面臨來自股東的壓力。

隨著這項提案開始在瑞士議會通關，瑞銀正在加強遊說。該草案預計將在5月前提交給議員，但任何實際的變更都不會在2028年之前實施。瑞銀的高度擔憂可能不會轉化為任何行動，而談判的長期框架為雙方達成妥協提供了充足的時間。

針對相關報導，瑞銀拒絕多做回應，僅提到了集團執行長埃莫蒂（Sergio Ermotti）在1月受訪時的發言，埃莫蒂當時表示，瑞銀會堅持到最後一刻，確保人們不僅了解潛在風險，也了解該行為國家創造的利益。埃莫蒂稱，對他來說搬走「還不是討論的話題」。

對於瑞銀而言，將總部遷到海外將是一個巨大的突破，該行160多年的歷史一直與國家命運密不可分，瑞銀建立起的品牌價值，在很大程度上依賴瑞士作為超級富豪資金避風港的吸引力，若要搬遷可能會面臨到許多障礙。

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