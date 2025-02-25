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雄獅2024年EPS 9.81元 配發股利7.5元

2025/02/25 17:44

雄獅2024年EPS 9.81元，配發股利7.5元。（雄獅提供）雄獅2024年EPS 9.81元，配發股利7.5元。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅旅行社（2731）2024年合併營收合計約283億元，年增率30.74%，稅後盈餘9.15億元，每股稅後盈餘9.81元。董事為同時通過2024年盈餘分配案，每股配發現金股利7.5元、股息配發率達76.45 %，為歷年次高。以今日收盤價128.5元計算，現金股利殖利率達5.8%。

雄獅2023年每股稅後盈餘15.21元，其中包含對子公司旅天下喪失控制權之業外投資利益認列5.7元，若排除該投資利益，2024年獲利應屬歷年新高。

雄獅表示，2024旅遊市場爆發成長，航空公司亦積極新增航點，以日本、歐洲、東南亞等產品線別表現最佳，皆為營收挹注動能。展望今年，隨著航空公司增加航點及增班，包括客製包團、深度旅遊等需求也持續增加，預期旅遊需求持續熱絡，且日本仍為台灣旅客出國首選，賞櫻、立山雪牆、大阪世博、神戶開航等話題可望帶動旅遊商機，而歐洲、美加等長程線，訂單能見度已到暑假檔期。

雄獅指出，今年將積極推動產品多元化策略，並鎖定利基市場，針對東歐、東非與南非、中南亞等新興旅遊目的地，開發稀缺具個性化的產品，並深耕佈局全球鐵道與郵輪旅遊，對整體市場樂觀以待。

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