晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

山隆運通董事長鄭人豪涉特別背信 檢調約談搜索300萬交保

2025/02/21 16:14

山隆運通董事長鄭人豪遭檢調約談，訊後以涉犯證券交易法非常規交易與商業會計法等罪嫌，諭令鄭人豪300萬元交保。（圖取自杉隆官網）山隆運通董事長鄭人豪遭檢調約談，訊後以涉犯證券交易法非常規交易與商業會計法等罪嫌，諭令鄭人豪300萬元交保。（圖取自杉隆官網）

〔記者王定傳／新北報導〕山隆通運股份有限公司（2616）董事長鄭人豪傳涉掏空公司，新北地檢署昨指揮調查局北部地區機動工作站，搜索公司與鄭男住家等32處地點，帶回鄭男等被告及證人共20餘人，訊後以涉犯證券交易法非常規交易與商業會計法等罪嫌，諭令鄭人豪300萬元交保，其他8名職員等人5萬元至15萬元不等金額交保。

山隆今日發佈重訊指，公司將全力配合檢調單位，目前營運正常，此事件對財務業務無重大影響。

山隆通運股份有限公司成立於1976年，主要從事汽車運輸業、汽車修理業、倉庫儲存業、加油站業務；成立初期主要以經營貨櫃運輸與散裝貨物承載為主，貨運據點遍佈基隆、宜蘭、中壢、苖栗、台中與高雄，於1998年在高雄廠設立山隆第一座加油站，正式跨入加油站經營，山隆官網宣稱，集團發展至今已擁有80座加油站據點。

山隆公司現任董事長鄭人豪，擁有日本早稻田大學研究所學歷，是正隆集團第二代掌門人、前董事長鄭政隆長子；怎料，鄭人豪經營山隆的績效屢受投資人質疑，甚至被點名涉弊，檢調昨兵分32路發動搜索，約談鄭人豪等人，訊後諭令鄭300萬元交保。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財