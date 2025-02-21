山隆運通董事長鄭人豪涉特別背信 檢調約談搜索300萬交保

山隆運通董事長鄭人豪遭檢調約談，訊後以涉犯證券交易法非常規交易與商業會計法等罪嫌，諭令鄭人豪300萬元交保。（圖取自杉隆官網）

〔記者王定傳／新北報導〕山隆通運股份有限公司（2616）董事長鄭人豪傳涉掏空公司，新北地檢署昨指揮調查局北部地區機動工作站，搜索公司與鄭男住家等32處地點，帶回鄭男等被告及證人共20餘人，訊後以涉犯證券交易法非常規交易與商業會計法等罪嫌，諭令鄭人豪300萬元交保，其他8名職員等人5萬元至15萬元不等金額交保。

山隆今日發佈重訊指，公司將全力配合檢調單位，目前營運正常，此事件對財務業務無重大影響。

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山隆通運股份有限公司成立於1976年，主要從事汽車運輸業、汽車修理業、倉庫儲存業、加油站業務；成立初期主要以經營貨櫃運輸與散裝貨物承載為主，貨運據點遍佈基隆、宜蘭、中壢、苖栗、台中與高雄，於1998年在高雄廠設立山隆第一座加油站，正式跨入加油站經營，山隆官網宣稱，集團發展至今已擁有80座加油站據點。

山隆公司現任董事長鄭人豪，擁有日本早稻田大學研究所學歷，是正隆集團第二代掌門人、前董事長鄭政隆長子；怎料，鄭人豪經營山隆的績效屢受投資人質疑，甚至被點名涉弊，檢調昨兵分32路發動搜索，約談鄭人豪等人，訊後諭令鄭300萬元交保。

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