北京砸4.1兆推「兩重兩新」提振內需 錢被企業和地方政府暗槓

中國政府為拯救經濟，持續推動消費品以舊換新、大規模設備更新等補貼措施，但中國審技署近日發布報告指出，有企業利用漏洞，虛開發票騙取補貼；有些省份則將資金挪用。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國政府為了拯救經濟，持續推動消費品以舊換新、大規模設備更新等補貼措施，但中國審技署近日發布報告指出，有企業利用漏洞，虛開發票騙取補貼，有學校濫報清單項目，竟也被批准通過。

中國媒體報導，中國政府是在2024年3月首次明定，將連續幾年發行超長期特別國債，2024年先發行人民幣1兆元（下同，新台幣4.1兆元），其中7000億元（新台幣2.87兆元）用於「國家重大戰略」和「重點領域安全保障能力」的建設（稱作「兩重政策」）；同年7月擴大到「兩新政策」，即動用上述資金的其中3000億元（新台幣1.23兆元），用於支持「大規模設備更新」和「消費品以舊換新」。消費品以舊換新活動，即消費者在購買部分家電、汽車等特定產品時提供國家補貼。

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但中國審計署6月24日發布「國務院關於2024年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告」，報告揭露有少數企業涉及騙取國家補貼。例如，雲南有5家家電銷售企業利用審核部門不查核商品物流訊息等漏洞，通過安排員工及親友到店刷卡，但不交付實物，之後再全額返還現金，透過這樣的手法大量虛開發票、交易憑證，騙取家電以舊換新補貼171.21萬元（新台幣702萬元）。

多個地方在申領、分配和使用「兩重」和「兩新」資金方面不夠嚴謹。例如，廈門大學將體育館跑步機、槓鈴等價值169.61萬元（新台幣695萬元）的設備，納入「先進教學及科學設備」清單申報並獲准。

有些資金則有被虛列支出或挪用等問題。例如，有6省透過以撥代支等虛列支出83.08億元（新台幣340億元），4省將70.6億元（新台幣289億元）挪用於「三保」（保工資、保運轉、保基本民生）或其他項目支出。

諷刺的是，根據中國發給委5月初發布的新聞稿，今年第1季「兩新」政策帶動全國設備工器具購置投資年增19%，拉動社會消費品零售總額年增4.9%，並強調今年以來各地區各有關部門「用足用好」超長期特別國債資金，推動「兩新」加力範圍政策繼續奏效。

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