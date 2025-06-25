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曾被解僱、領救濟金啟動副業 青年創立公司年營收百萬美元

2025/06/25 22:15

特納是「Stand4Socks」的創辦人，這家襪子公司每賣出一雙襪子，就會向有需要的弱勢者捐贈一雙。（取自網路）特納是「Stand4Socks」的創辦人，這家襪子公司每賣出一雙襪子，就會向有需要的弱勢者捐贈一雙。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現年34歲的紐約創業家喬許‧特納（Josh Turner）在23歲時一邊領取救濟金，一邊開始做副業，後來發展的副業讓他擁有了七位數的資產，他創立的襪子公司現在每年的收入超過100萬美元。

特納是「Stand4Socks」的創辦人，這家襪子公司每賣出一雙襪子，就會向有需要的人弱勢者捐贈一雙。這家公司已在英國、歐洲以及最近的烏克蘭分發超過75萬雙襪子。「Stand4Socks」現在每年的收入超過100萬美元。

特納在大學主修商科，當他職業生涯起步時，參加一個名為NEF（新創業基金會）的創業加速器計畫。他曾在一家大公司工作，但不到六個月後就被解雇。當時他靠救濟金尋找其他工作，靈機一動啟動了副業。他利用救濟金來創辦公司，他說：「當時我幾乎無家可歸，這是我的起點」。

特納在23歲親眼目睹網路的力量，當時他學習程式設計和建立網站；學習程式設計是他最難克服的商業挑戰之一。因為請不起平面設計師和任何外部專家。所以，他自學用Illustrator進行平面設計以及如何設計襪子，透過YouTube學習，而不是去上課程。

後來他存下福利金，用來參加大型展會，尋找生產襪子的工廠。去了巴黎、香港和土耳其參加展會，住青年旅舍，搭便宜的巴士。當時的Stand4 Socks仍是無名小卒，也還沒有工廠。他極力推銷自我品牌，試圖讓工廠相信有能力製造，就像先有雞還是先有蛋一樣。經過一番努力，最終找到一家願意相信他的工廠，直到現在仍然保持長期的合作關係。

特納的公司從2015年開始，進行與聯合國全球目標相關的捐贈。每賣出一隻襪子，公司就會種十棵樹；另一隻襪子則支持性別平等，並為阿富汗兒童提供教育。

2016年中期，特納開始將襪子捐給無家可歸者收容所。他表示，無家可歸的人每天步行10英里，沒有乾淨的襪子會導致非常嚴重的足部健康問題。目前。「Stand4Socks」的「買一送一」模式主要支持無家可歸的人，廣泛使用這種模式來幫助難民、烏克蘭人、貧困兒童、老年人等族群。

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