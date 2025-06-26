LTN經濟通》AI競賽如火如荼 這大咖卻原地發呆？

曾經定義科技產業的蘋果（Apple），在AI浪潮中確似乎步履蹣跚。（彭博資料照）

蘋果在AI浪潮中步履蹣跚

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）浪潮席捲全球在當今世界中所扮演的角色日益重要，許多產業相繼導入AI技術，成為目前全球各地都在搶攻的重要領域，但在曾經定義科技產業的蘋果（Apple），在AI浪潮中確似乎步履蹣跚。

去年WWDC24大會上，蘋果就預告大量AI驅動的新功能，這些功能也被包裝成當時iPhone 16的主要賣點，結果蘋果花了很長時間才坦承，那些最吸睛的功能不會很快推出。

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外媒解析，這不僅代表蘋果在AI上面臨困難，也引發外界懷疑它是否只是畫大餅。而今年蘋果2025開發者大會WWDC於10日結束後，蘋果股價下跌1.2%，原因是市場熱切期望，蘋果可以在WWDC上發表突破性的AI新技術，尤其是外界高度關注，由Apple Intelligence驅動的升級版Siri。

結果蘋果軟體工程資深副總費德里吉（Craig Federighi）坦言，公司仍在努力，讓Siri能夠具備更個性化的功能，「這項工作需要花上較多時間，才能達到我們的高品質標準，我們期待未來1年，可以分享更多資訊。」

在今年WWDC登場前，投資研究業者Visible Alpha追蹤的券商當中，有9家給予蘋果股票「買進」評等，1家給予「持有」評等，1家主張「賣出」，平均目標價為228美元。

人工智慧（AI）浪潮席捲全球在當今世界中所扮演的角色日益重要，許多產業相繼導入AI技術。（路透社資料照）

發展AI 蘋果陷入制度性的困境

WWDC結束後，雖然今年的設計也有創新，但大多數果粉普遍認為內容平淡無新意，甚至受到粉絲及市場期待的AI版Siri也並未亮相，紛紛在社群留言「失望透頂」，巴克萊（Barclays）1份報告直言，本就對今年蘋果WWDC的主題演講不抱太大期望，且對大會上發表的各式功能，略感失望。

巴克萊分析師給蘋果「減持」評級，估蘋果2025會計年度的營收成長幅度約4％；Wedbush分析師艾夫斯也在WWDC結束後1篇報告，表示雖給蘋果「買進」評等，但蘋果在Apple Intelligence方面沒有取得任何重大進展，這次的WWDC「讓人感到乏味」。

傑富瑞（Jefferies）今年5月的1份報告指出，蘋果雖具備生態系整合優勢，在個人化AI服務領域具潛力，然而「Apple Intelligence」計畫推進速度卻不如預期，距離具備支援高階 AI的硬體革新仍需數年時間。

此外蘋果在用戶數據取得上的限制，恐成高度個人化AI體驗障礙，華爾街分析師、外媒、專家等指出，蘋果面臨的不是單純的技術落後，而是場制度性的困境。

今年蘋果2025開發者大會WWDC於10日結束後，蘋果股價下跌1.2%。（彭博資料照）

內部抗拒導入AI

華爾街認為，蘋果AI慢半拍恐將成未來隱憂。Unite.ai報導當微軟、Google、Meta在2025年支出超過3000億美元建設AI基礎設施時，蘋果選擇向競爭對手租借算力，據悉蘋果僅擁有約5萬個「過時」的GPU，競爭對手卻部署數十萬個。

此外蘋果旗艦AI模型僅有30億參數，競爭對手則動輒數千億，即使是蘋果聲稱能媲美ChatGPT的1500億參數模型，也因容易產生幻覺而至今未敢發佈，導致蘋果現陷入了可能永遠無法獲勝的絕望追趕遊戲。

外媒還分析，蘋果引以為傲的「隱私優先」策略、保密文化對AI開發而言是災難性，成了發展的絆腳石。

彭博資深記者兼蘋果分析師Mark Gurman以「為何蘋果仍未攻克人工智慧」為題，揭露蘋果內部對AI態度的搖擺，內部的鬥爭和難以克服的技術瓶頸，尤其是對「Apple Intelligence」功能面臨了一系列戰略性失誤。

根據Mark Gurman分析，蘋果軟體工程資深副總裁費德瑞吉（Craig Federighi）等人，早期對大舉投資AI技術抱持保留態度，不認為它是核心能力，擔心分散資源且不確定回報，這種內部抗拒是導致蘋果在AI領域腳步落後的重要原因。

此外， 蘋果機器學習與AI策略副總裁詹南德里亞（John Giannandrea）對AI市場潛力的輕忽，也被點名為一大失策。

外媒認為，蘋果自2011年率先推出Siri後，卻在近年的AI風潮中呈現弱勢狀態。（法新資料照）

Siri 須進行全面重塑

報導表示，蘋果自2011年率先推出Siri後，卻在近年的AI風潮中呈現弱勢狀態，具體原因有6點，包括在「AI領域大規模投資」感到猶豫、起步太晚、錯估生成式AI市場潛力、新舊Siri無法並存、關鍵人物未打入Apple核心圈行銷過度誇大等。

Mark Gurman表示，蘋果不喜歡投資1個沒有明確目標終點的項目。在AI方面，1位高層表示：「你真的不知道產品是什麼，直到你投入了資金。」意味著需要昂貴的 GPU，而蘋果並沒有急於購買，導致後來沒有足夠的GPU來跟上競爭對手。

且1位高層也透露，在2022年底ChatGPT推出前，Apple Intelligence「甚至不是個想法」。

Mark Gurman透露，為挽救AI策略的頹勢，蘋果正積極調整方法，核心在於對Siri進行全面徹底的重塑。

今年5月，蘋果執行長庫克被股東問及AI延遲的問題時，他表示只是需要更多時間以達到蘋果的標準，「沒有太多其他原因，只是比我們預期的時間長了一些。」

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