雷虎攜手美國Auterion 海陸空無人載具導入AI

雷虎飛天刀無人機Striker自移動式彈射架起飛,搭載Auterion AI進行精準打擊。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎科技（8033）今日宣佈，與美國Auterion公司已經簽署MOU，將Auterion先進AI及Autonomy整體解決方案整合至雷虎全系列無人載具，雷虎表示，與Auterion和合作，涵蓋空中、陸地及海上應用，旨在提升無人載具運算實力與市場競爭力，合作強化雷虎新世代無人載具AI性能與自主能力。

國防部在今年6月3日公開應用於雷虎科技的攻擊無人機 OVERKILL「飛天刀」整合Auterion AI系統進行精準實彈射擊，顯著增強AI目標辨識與命中能力，其先進運算系統支援即時數據處理，提升空中作戰精準度與效率。

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在地面載具部分，雷虎說，將在今年9月航太軍工展發表無人地面載具（UGV）TIGER ROAD「陸虎」，展示其在沿岸地形的卓越行駛運作能力。將透過Auterion的AI技術加持，「陸虎」實現精準導航與障礙辨識，預計可大幅提升地面部隊的布署效能。

在水面載具方面，雷虎科技已於6月17日至18日在宜蘭蘇澳參加國家中山科學研究院（NCSIST）主辦的水面無人艇展示活動，其 SEASHARK 「海鯊800 」無人艇順利通過並超越測試要求，成功完成 60 公里長距離航行及通訊測試，充分展現其搭載的 AI 物件辨識、追蹤與避障功能，性能表現卓越。雷虎說，未來將Auterion技術整合至「海鯊800」USV平台，進一步優化遠程操控與海上任務性能。

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