台積電公佈董事會成員持股變動、新資本支出核准

台積電公佈董事會成員持股變動。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電根據向美國證券交易委員會提交的文件，在周三（25日）發布的一份聲明中公佈了5月份的幾項公司更新資訊。公告顯示，台積電董事會及高階主管的持股變動包括資深副總羅偉仁減少持股5000股，企業規劃組織副總李宗盛增加持股1234股。

台積電及其子公司當月收購163億新台幣的固定收益投資，並處置4億新台幣的固定收益投資。

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董事會批准多項資本撥款，包括用於先進技術產能相關機械設備的95.9億美元、用於支援先進封裝以及成熟或特種技術的機械設備的3.08億美元，以及用於房地產和資本化租賃資產的53.5億美元。

公司表示，董事、高階主管或主要股東對台積電股票的質押情況沒有變化，期間也沒有發行無擔保債券。台積電董事會同時批准註銷從員工限制性股票獎勵中收回的11萬7721股普通股，導致實收資本減少117萬7210元新台幣。本次減資的股權登記日定為2025年5月13日。

外媒tipranks則報導台積電公佈影響其營運和財務狀況的多項變更和更新。公司宣布董事會和高階主管持股變動，​​以及對機械和房地產投資的重大資本撥款。台積電揭露了固定收益投資的收購和處置以及部分普通股的註銷，反映其資產管理和資本結構的策略調整。

財報電話會議反映公司在人工智慧需求和策略擴張計畫方面的強勁表現，尤其是在美國市場，這些都是正面的訊號。然而，第一季營收下滑、海外擴張帶來的利潤率稀釋以及智慧型手機和物聯網營收下滑等問題仍令人擔憂。儘管面臨這些挑戰，該公司仍保持著強勁的財務狀況，並對第二季業績給出了樂觀的預期。



台積電指出，海外晶圓廠擴張（尤其是在亞利桑那州）可能會對利潤率產生影響，導致全年利潤率稀釋2%至3%，在其五年擴張計畫的後期，這一比例可能擴大到3%至4%。儘管面臨這些挑戰，但憑藉其技術領先地位和策略擴張，台積電仍有信心實現53%或更高的長期毛利率。

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