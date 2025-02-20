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伊雲谷攜手雲界數位創新 攻智慧製造、能源管理商機

2025/02/20 18:43

雲界數位創新成立暨產品發表會，攜手伊雲谷。右起為伊雲谷集團董事長蔡佳宏、雲界數位創新創辦人彭愷翔。（業者提供）雲界數位創新成立暨產品發表會，攜手伊雲谷。右起為伊雲谷集團董事長蔡佳宏、雲界數位創新創辦人彭愷翔。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕雲端服務商伊雲谷（6689）今日宣布與雲界數位創新（eCloudEdge Digital Innovation），共同建立戰略合作夥伴關係，推動其產品 NeoEdge 在智慧製造、能源管理、交通運輸等領域的應用，助力企業加速雙軸轉型。

雲界數位近日舉辦首場產品發表會，正式推出「NeoEdge AIoT邊緣運算協作管理平台」。伊雲谷說明，eoEdge為新一代AIoT邊緣運算協作管理平台，專為智慧製造、智慧能源、智慧交通等場景設計，可幫助企業克服數據孤島與邊緣運算部署挑戰，快速落地AIoT應用，強話營運效率與市場競爭力。

伊雲谷集團董事長蔡佳宏表示，引領各產業開創更多機會是伊雲谷的使命。雲界數位創新的成立，代表伊雲谷進軍OT領域的重要里程碑，結合雲界數位創新的技術實力，公司能夠協助客戶有效串聯地端與雲端，並在IT與OT的部署上迅速完成佈局。

伊雲谷指出，本次戰略合作將結合雲界數位的技術實力與伊雲谷的全球銷售網絡，由伊雲谷擔任NeoEdge的主要代理夥伴，負責推廣至台灣、東南亞等市場，並拓展全球業務版圖。

雲界數位創新亦將提供完整的技術培訓與支援，確保NeoEdge順利導入與加速部署，讓企業能夠高效應用AIoT技術，實現OT數據治理，推動邊緣運算與雲端整合，落實企業轉型策略。

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