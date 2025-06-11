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Coach二手包只賣30美元 ! 中國爆發價格戰 路透揭「禍首」

2025/06/11 16:31

通貨緊縮加劇，中國爆發價格戰，二手奢侈品市場也不能倖免，減價幅度高達90%。（彭博）通貨緊縮加劇，中國爆發價格戰，二手奢侈品市場也不能倖免，減價幅度高達90%。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，中國經濟面臨貿易緊張局勢和房地產市場長期低迷的影響，中國5月生產者物價指數通縮進一步加深至近2年來的最嚴重水平，消費者物價指數也繼續下跌。

據報導，中國經濟正陷通縮和價格戰，各類商家紛紛轉向主打「性價比」，快閃促銷活動不斷湧現，連節儉風也吹向二手奢侈品市場，傳出Coach包的二手價只賣30美元（約新台幣897元）。

據報導，除了3元人民幣（約新台幣89元）的窮鬼套餐，現在許多商家也採以每日4次的快閃促銷活動，就連奢侈品行業也不能倖免，在北京的二手奢侈品店「超級轉轉」，一款綠色的Coach包奢侈只賣30美元，僅為原價的10%，一條原價2200元人民幣（約新台幣9154元）的紀梵希（Givenchy）G Cube項鍊，二手售價僅187元人民幣（約新台幣778元）。

專注於中國的市場研究的諮詢專家張麗莎表示，在中國當前的經濟環境，有越來越多的現有奢侈品消費者轉向二手市場，而閒魚、妃魚、Ponhu和Plum等大型二手平台，現在也普遍提供70%、甚至更高的折扣。

專家指出，像「超轉轉」這類新開二手奢侈商店，部分商品的價格直接大砍90%，明顯與過去業界常見的30-40%折扣幅度不同。一位匿名的二手奢侈品店創辦人透露，賣家數量每年增長20%，但買家數量基本持平；他說，「中國中產階級的收入確實在縮水，經濟是導致這一切的首因」。

根據智研諮詢在去年發布的行業報告指出，自新冠疫情爆發以來，中國消費者對價格的敏感度加速了中國二手奢侈品市場的成長，到2023年其年增長率將超過20%。

中媒指出，5月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，中國現今出現家庭需求疲弱與產能過剩並存的經濟結構問題，價格戰正席捲多個產業，包括汽車、電商到咖啡行業存在嚴重競爭。

資本經濟公司（Capital Economics）認為，持續的產能過剩，將使中國在今年與明年都處於通縮狀態。經濟學家也警告，這類價格戰，可能造成企業倒閉與失業潮，加劇中國通縮惡性循環。

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