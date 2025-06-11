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中國在非洲狂蓋港口有內幕？背後戰略關鍵曝光

2025/06/11 14:51

到2025年，非洲共231個在營運的商業港口，其中32個國家約78個港口有中國企業參與。（示意圖，法新資料照）到2025年，非洲共231個在營運的商業港口，其中32個國家約78個港口有中國企業參與。（示意圖，法新資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國媒體報導，擁有豐富資源的非洲，現正成為全球產業鏈重要的一環，一場佈局之戰正在暗流湧動下進行。而現今中國對礦產資源有著巨大需求，在大力投資非洲資源的同時，同時積極建設基礎設施。

據統計，非洲擁有全球約3分之1的礦產資源，以及豐富的化石能源，此外非洲因人口成長迅速，具有強大的市場潛力，中國在大力投資非洲資源的同時，也積極在非洲投資、建設和營運幾十個港口。

據統計，到2025年，非洲共231個在營運的商業港口，其中32個國家約78個港口有中國企業參與，角色包括建設者、融資者或營運商。

中國參與的港口開發項目主要集中在西非，共35個。這一地區是中國最早進行海外港口投資建設的地區，投資性質多為國家援助。尤其在幾內亞灣及其周邊地區，中國海外港口的分布非常密集。報導還指出，東非地區有17個，南部非洲有15個，北非有11個。

在中國企業參與的78個非洲港口項目中，有約3分之1是主要作為施工改造方參與。除建設外，中國企業還為一些非洲港口開發建設提供融資支持，一般而言，中國提供融資的項目，建設方通常也是中國企業。如剛果黑角港（Pointe-Noire）項目，由中國國家開發銀行提供70％融資支持。建設方為中國路橋公司。

在建設和融資之外，一些中國企業通過投資等方式，獲得一些非洲港口的營運權。如2012年6月，招商局集團旗下的招商局港口控股有限公司，通過其全資子公司Oasis King international limited，以1.5億歐元獲取了多哥洛美貨櫃碼頭公司50％的股權，取得該港的營運權。

中國企業在10個非洲港口擁有經營特許權。報導表示，越來越多中國企業通過收購入股等形式獲得港口的營運權。

非洲資源非常豐富，但因基礎設施落後大量的資源運不出來。此外，殖民者歷史上不注重對非洲基礎設施的投資，而獨立後的非洲國家在人力、技術、資金等方面都缺乏自建港口的能力。

當前海運仍是全球主要的貨物運輸形式，具有巨大的成本和運力優勢，因此非洲非常需要現代化港口，恰好非洲是中國重要的資源來源地，中國對資源有著巨大的需求，又可以提供基礎建設，雙方具有互補性。

非洲的港口建設讓中國企業獲得更為廣闊的市場。以中國港灣工程為代表的基建企業，在產能過剩的背景下，成為中國「走出去」戰略的頭號目標。

在個人層面，隨著中國的發展和國際貿易形勢的演變，「走出去」也成為更多人就業的選擇，而港口投資、建設和運營都需要大量的人才，提供新就業機會甚至發展良機。

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