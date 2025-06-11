美中貿易休戰無法止血！路透：中國出口商正陷「慢性死亡」

在倫敦進行為期2天的談判，美中經濟官員預計將向各自的領導人提交新的「框架協議」。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中在倫敦結束為期2天的馬拉松式談判，雙方官員已就一項框架協議達成共識，旨在使貿易休戰重回正軌。不過，外媒指出，隨著美中貿易休戰重回正軌，中國出口商們卻在「慢性死亡」。

《路透》報導，中國一家廚房電器工廠的老闆Jacky Ren表示，如今行業的出口商為了保住美國客戶，不得不「賠本出貨」，對於要求降價的買家幾乎無法拒絕。他說「你若不接單，就會立刻死。所以大家想，還不如慢慢死。」

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報導指出，美中貿易休戰看似要重回正軌，在此同時，美國關稅對中國造成的痛苦仍在加劇，尤其是像Jacky Ren的電器公司這類沒有在川普增加關稅後搬遷產線的中小型出口商。企業為了生存，開始賠本出售、砍薪裁員的壓力正在升高，這也給了華盛頓一個能持續施壓北京的痛點，雙方在接下來幾週與幾個月內還會就重新平衡貿易關係進行談判。

香港大學金融學教授Zhiwu Chen說「如果這種情況持續三到四個月，我認為很多中小企業會撐不下去」這對美國來說，確實是一個談判籌碼。

根據官方統計數據，在4月關稅達到最高點時，中國虧損的工業企業數量比去年同期增長3.6%，達到164467家，占總數的32%。儘管中國5月整體出口年增率達4.8%，看似展現韌性，但在美國對中出口年減30%以上的背景下，中國製造商間為爭奪疲軟外需的競爭愈發激烈，導致價格持續下滑。

報導指出，事實上在美中於日內瓦會談前，北京日益關切內部，有許多中國企業正為避免破產苦苦掙扎，尤其是在家具、玩具等勞動密集型產業中。之後關稅雖有所回調，或許幫中國避免了一場大規模失業的夢魘，但分析人士指出，數百萬個工作崗位仍然處於危險邊緣。

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