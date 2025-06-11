晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美中貿易休戰無法止血！路透：中國出口商正陷「慢性死亡」

2025/06/11 18:40

在倫敦進行為期2天的談判，美中經濟官員預計將向各自的領導人提交新的「框架協議」。（資料照，法新社）在倫敦進行為期2天的談判，美中經濟官員預計將向各自的領導人提交新的「框架協議」。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中在倫敦結束為期2天的馬拉松式談判，雙方官員已就一項框架協議達成共識，旨在使貿易休戰重回正軌。不過，外媒指出，隨著美中貿易休戰重回正軌，中國出口商們卻在「慢性死亡」。

《路透》報導，中國一家廚房電器工廠的老闆Jacky Ren表示，如今行業的出口商為了保住美國客戶，不得不「賠本出貨」，對於要求降價的買家幾乎無法拒絕。他說「你若不接單，就會立刻死。所以大家想，還不如慢慢死。」

報導指出，美中貿易休戰看似要重回正軌，在此同時，美國關稅對中國造成的痛苦仍在加劇，尤其是像Jacky Ren的電器公司這類沒有在川普增加關稅後搬遷產線的中小型出口商。企業為了生存，開始賠本出售、砍薪裁員的壓力正在升高，這也給了華盛頓一個能持續施壓北京的痛點，雙方在接下來幾週與幾個月內還會就重新平衡貿易關係進行談判。

香港大學金融學教授Zhiwu Chen說「如果這種情況持續三到四個月，我認為很多中小企業會撐不下去」這對美國來說，確實是一個談判籌碼。

根據官方統計數據，在4月關稅達到最高點時，中國虧損的工業企業數量比去年同期增長3.6%，達到164467家，占總數的32%。儘管中國5月整體出口年增率達4.8%，看似展現韌性，但在美國對中出口年減30%以上的背景下，中國製造商間為爭奪疲軟外需的競爭愈發激烈，導致價格持續下滑。

報導指出，事實上在美中於日內瓦會談前，北京日益關切內部，有許多中國企業正為避免破產苦苦掙扎，尤其是在家具、玩具等勞動密集型產業中。之後關稅雖有所回調，或許幫中國避免了一場大規模失業的夢魘，但分析人士指出，數百萬個工作崗位仍然處於危險邊緣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財