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外媒：台積電代工勢不可擋 三星快被中芯趕過

2025/06/11 19:44

台積電晶圓代工勢不可擋，三星代工市佔率下降，不僅遙遙落後台積電，現在又即將被中芯國際超越。（示意圖，路透）台積電晶圓代工勢不可擋，三星代工市佔率下降，不僅遙遙落後台積電，現在又即將被中芯國際超越。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星晶圓代工的市佔率下降，不僅遙遙落後台積電，現在又面臨即將被中國中芯國際超越。

外媒wccftech指出，目前，台積電勢不可擋，尤其是在美國工廠和N2、A16等下一代製程進展順利的情況下，預計這兩項技術都將使其營收達到新的水平。

有趣的是，曾被視為台積電主要競爭對手的三星晶圓代工，如今正苦苦維持其市場佔額，報告顯示，三星晶圓代工企業的市佔率年減已降至7.7%。三星業績不佳的主要原因是未能完成先前的項目，以及所有客戶需求都轉向台積電。

三星的市佔率可能被中芯國際取代，因為這家中國公司的市佔率較上季成長，已達到6.0%。對中芯製程的需求主要來自華為等國內企業，尤其是在該公司在7奈米和深紫外線（DUV）曝光機設備方面取得進展之後。中國半導體產業的產能正不斷提升。

三星未能成功利用新製程進行創新，現有製程也存在問題。值得注意的是，根據TrendForce的最新報告，三星代工廠目前的市佔率令人失望。

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