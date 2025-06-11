持有黃金最多前10名國家 亞洲佔3個

世界各國央行持續增加黃金儲備，以對沖通膨、貨幣波動和地緣政治不穩定。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際金價大漲，哪些國家引領央行黃金購買？BullionVault分析數據揭示當今全球排名前十大的黃金儲備持有國。在截至2025年的5年間，世界各國央行持續增加黃金儲備，以對沖通膨、貨幣波動和地緣政治不穩定。

過去5年，全球每生產8盎司黃金，各國央行幾乎購買其中1盎司，其需求量是黃金ETF投資產品流入量的5倍以上。事實上，目前各國央行儲備的黃金總量已佔史上開採的黃金總量的17%。

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雖然自從5年前新冠疫情爆發以來，中國、波蘭和印度一直是黃金購買量最多的國家，俄羅斯緊隨其後。但就黃金儲備總量而言，這些國家都還不是第一名。

以下依序為持有黃金最多的國家。

1. 美國

2025年初的官方數據顯示，美國將持續領先全球黃金儲備榜， 黃金儲備量高達8133.5噸。以美國近3.4億人口計算，相當於人均黃金儲備23.9克，以2025年初的金價計算，人均黃金儲備價值近2200美元。

儘管過去5年黃金儲備量沒有變化，但這人均數字凸顯美國長期以來將黃金作為戰略資產進行投資的規模。持續的儲備量也反映聯準會對黃金政策的保守態度。

2. 德國

德國黃金儲備量達3351.6噸，穩居歐洲第一大黃金持有國。德國人口略高於8300萬，人均黃金儲備高達40.2公克。

如此高的人均黃金儲備反映德國民眾對黃金作為保值工具的深厚信任，而黃金則由德意志聯邦銀行管理。儘管德國黃金儲備量較2019年略有下降，但對黃金的投入仍堅定。

3. 義大利

根據義大利2024年底的官方數據，其黃金持有量穩定在 2451.9噸，與5年前持平。義大利人口接近5890萬，人均黃金持有量高達41.6克，位居歐洲最高之列。這一穩定的儲備水準表明，義大利持續依賴黃金作為其國家金融安全的關鍵組成部分，並由義大利央行監管。

4. 法國

法國持有2437.0噸黃金，與5年前相比幾乎沒有變化。法國總人口接近6480萬，這意味著人均黃金持有量約為37.6克。法國央行管理著黃金儲備，長期以來，法國對黃金的重視凸顯其在維護貨幣穩定方面的戰略作用，即使在公眾對黃金的興趣波動的情況下也是如此。

5. 俄羅斯

俄羅斯公開數據顯示，其黃金持有量已增至2333.1噸，較2020年初的水準穩定上升。俄羅斯人口約1.444億，相當於人均黃金持有量16.2公克。儘管俄羅斯並非全球最高，但其戰略重點是逐步增加儲備，這表明俄羅斯正致力於增強經濟獨立性，並減少外匯敞口。

6. 中國

截至2024年底， 中國黃金儲備大幅成長至2279.6噸，持續呈現上升趨勢。然而，鑑於中國人口超過14.2億，人均黃金持有量僅1.6克，在主要儲備國中屬於最低水準之一。

這種差距凸顯人口規模對人均黃金儲備的影響，即使在總儲備量較高的情況下也是如此。然而，黃金市場分析師普遍認為，北京的黃金持有量成長速度很可能快於其公開公佈的速度，從而減少對美元和其他美國資產的敞口，轉而持有金條，這可能與此相矛盾。

7. 瑞士

就人均黃金儲備而言，瑞士仍是全球佼佼者。 光是880萬人就擁有1039.9噸黃金儲備。這意味著人均黃金儲備高達118.2克，是迄今為止全球人均黃金儲備最高的國家。

儘管1999年瑞士通過全民公投，投票決定終止法郎與黃金的正式掛鉤，但瑞士央行維持巨額黃金儲備的承諾，反映了瑞士作為金融安全和獨立避風港的歷史地位。

8. 印度

過去5年間，印度的黃金儲備從635噸大幅成長至5876.2噸 ，短短五年內成長了38%。然而，鑑於印度人口超過 14.3億，人均黃金儲備僅0.6克。

儘管人均黃金儲備量不高，但儲備的增長表明印度當局已認識到黃金在支撐國家經濟韌性和實現金融資產多元化方面的作用。印度家庭已充分認識到黃金的吸引力，他們是僅次於中國家庭的第二大貴金屬買家。

9. 日本

到2024年底， 日本的黃金儲備將從2019年的765.2噸增加到846.0噸。日本人口約1.233億，人均黃金儲備僅6.9公克。雖然這一數字並非最高，但反映日本謹慎均衡的儲備管理方針，黃金與外匯和其他資產一起發揮支撐作用。

10. 荷蘭

截至2025年新年，荷蘭的黃金持有量維持在612.5噸，這使得土耳其央行在BullionVault的分析中跌出前十名，因為根據其報告數據，安卡拉將土耳其商業銀行持有的黃金中很大一部分計入其主權儲備。

荷蘭人口約1760萬，人均黃金持有量達34.8克，是歐洲人均黃金持有量較高的國家之一。與瑞士一樣，荷蘭儲備的穩定性反映了其長期以來以財政保守和穩定為重點的國家戰略。

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