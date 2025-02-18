晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

資安署長蔡福隆上任強調積極對話 揭4大重點新政

2025/02/18 20:00

新任資安署長蔡福隆於2月初上任，今天舉辦首場記者會宣布他的施政方向。（數發部提供）新任資安署長蔡福隆於2月初上任，今天舉辦首場記者會宣布他的施政方向。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕資安署於2022年8月成立，但過去2年因為體系封閉保守、極少對外發言，導致整體資安政策不被外界理解。新任資安署長蔡福隆於2月初上任，作風開明的他，今天舉辦首場記者會宣布施政方向，一開場就直言接下來會「積極對話」，打造可信賴的資安環境，並高喊「信賴資安、守護台灣」的口號。

蔡福隆也揭露國家資安政策推動的架構：行政院設有「國家資通安全會報」，召集人為行政院副院長，統籌協調各部會的相關資安工作，目前該會主要透過2個面向推動資安政策，一是推動114年到117年的「第七期國家資通安全發展方案」，二是推動「資安法」修法。

他進一步分享第七期國家資通安全發展方案的內容，也是上任後優先推動的四個重點政策：

一、全社會資安防禦：

蔡福隆強調，資安工作不應只局限在政府機關，而是和整體社會息息相關，現行資安法已規範政府機關應辦事項，未來資安署會逐步推動到整個國家的防禦，其中包含三個面向。

第一是完善國家資安應變機制，在事前的部分，希望建立以「零信任」架構為基礎的防禦機制，建立威脅偵測模型、主動型AI，強化我國的防禦量能；而在事中的部分，希望建立國家層級的資安事件應變機制，未來若遇到大規模、複合型的資安事件，國家能夠快速應變、進行損害控制。

第二是建構全社會資安防護網，提升全民資安意識，例如社交工程的防範、帳號密碼強度等。

第三是擴大資安人才培育，過往已有許多單位在進行相關培育，也取得一定成效，未來資安署要整合各單位的資源，建立完整的人才培育藍圖，歡迎政府和民間的訓練機構合作，也會規劃資安人才的證照制度，確保不同體系、單位所訓練的資安人員都能有一定的水準，達到攬才、育才、留才的目的。

二、提升關鍵基礎設施（CI）的資安防護：

蔡福隆認為，關鍵基礎設施是國家的重要單位，因此這些設施的防禦是所有資安工作的重中之重，也是資安署最重視的工作，未來會建立團隊、進行更深度的資安檢測，蒐集各領域的威脅特徵，來建立國家層級的威脅模型，希望能事先發現潛在的威脅，進行預警、防範。

此外，工控（工業控制）系統也是資安署的優先事項，不同CI領域的工控環境都不太一樣，未來資安署會根據國際標準來訂定工控資安防護的基準，提供給個領域參考、應用，也會強化邊界防護、管控網路進出的安全，並落實CI的稽核工作，確保他們落實相關法遵。

三、壯大我國資安產業：

蔡福隆強調，談論資安產業時不應只單獨看產業，而是一個包含產業、人才、政府3個元素的生態系，其中資安產業是扮演「火車頭」的角色，帶領各方往前走，整個生態系才會好。如果產業能夠有很好的利潤、給予員工較高的待遇，人才就會往該產業集中；反之，就算培育了人才，但若待遇不夠好，人才也不願往產業走，而是外流到其他產業。

若資安產業發展得好，相關的防護工具水準也會提升，進而貢獻政府機關的資安防護，政府資安也會變好。而政府的角色則是負責擴大資安市場的需求，例如推動全民資安意識時，就會帶動市場對資安產品的需求，因此產業和政府息息相關。

未來資安署會鼓勵政府單位或民間企業，提升資安能量、使用更多資安產品，做大整個資安市場，並鼓勵本土資安業者研發自己的產品，也會和數位產業署合作，協助他們行銷到國際。除了擴大產業規模外，也希望推動更多新創，讓整個資安產業蓬勃發展。

除了推動產業發展外，資安署也要確保網通和資安產品的安全，因為網路社會到處都會用到網通產品，包含路由器、防火牆等，未來資安院會針對重要網通或資安產品進行驗測，確保公部門採購時能買到合規的產品。

四、新興資安科技應用及合作：

蔡福隆指出，生成式AI已被駭客使用來提升他們的效率，AI是中性的科技工作，資安署也要善用AI工具防守，提升資安監控與防護效能。

而在國際合作的部分，去年資安署已進行很多重要工作，例如召開前瞻資安探索會議（ACE） ，邀請15個國家參加進行深度對話；今年另一個重頭戲是「跨國網路攻防演練（CODE）」，每2年舉辦一次，今年的主題是醫療場域，會邀請國外專家組成紅隊、由台灣5家醫療機構（國泰、新光、彰基、馬偕、長庚）組成藍隊，互相攻防演練。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財