資安署長蔡福隆上任強調積極對話 揭4大重點新政

新任資安署長蔡福隆於2月初上任，今天舉辦首場記者會宣布他的施政方向。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕資安署於2022年8月成立，但過去2年因為體系封閉保守、極少對外發言，導致整體資安政策不被外界理解。新任資安署長蔡福隆於2月初上任，作風開明的他，今天舉辦首場記者會宣布施政方向，一開場就直言接下來會「積極對話」，打造可信賴的資安環境，並高喊「信賴資安、守護台灣」的口號。

蔡福隆也揭露國家資安政策推動的架構：行政院設有「國家資通安全會報」，召集人為行政院副院長，統籌協調各部會的相關資安工作，目前該會主要透過2個面向推動資安政策，一是推動114年到117年的「第七期國家資通安全發展方案」，二是推動「資安法」修法。

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他進一步分享第七期國家資通安全發展方案的內容，也是上任後優先推動的四個重點政策：

一、全社會資安防禦：

蔡福隆強調，資安工作不應只局限在政府機關，而是和整體社會息息相關，現行資安法已規範政府機關應辦事項，未來資安署會逐步推動到整個國家的防禦，其中包含三個面向。

第一是完善國家資安應變機制，在事前的部分，希望建立以「零信任」架構為基礎的防禦機制，建立威脅偵測模型、主動型AI，強化我國的防禦量能；而在事中的部分，希望建立國家層級的資安事件應變機制，未來若遇到大規模、複合型的資安事件，國家能夠快速應變、進行損害控制。

第二是建構全社會資安防護網，提升全民資安意識，例如社交工程的防範、帳號密碼強度等。

第三是擴大資安人才培育，過往已有許多單位在進行相關培育，也取得一定成效，未來資安署要整合各單位的資源，建立完整的人才培育藍圖，歡迎政府和民間的訓練機構合作，也會規劃資安人才的證照制度，確保不同體系、單位所訓練的資安人員都能有一定的水準，達到攬才、育才、留才的目的。

二、提升關鍵基礎設施（CI）的資安防護：

蔡福隆認為，關鍵基礎設施是國家的重要單位，因此這些設施的防禦是所有資安工作的重中之重，也是資安署最重視的工作，未來會建立團隊、進行更深度的資安檢測，蒐集各領域的威脅特徵，來建立國家層級的威脅模型，希望能事先發現潛在的威脅，進行預警、防範。

此外，工控（工業控制）系統也是資安署的優先事項，不同CI領域的工控環境都不太一樣，未來資安署會根據國際標準來訂定工控資安防護的基準，提供給個領域參考、應用，也會強化邊界防護、管控網路進出的安全，並落實CI的稽核工作，確保他們落實相關法遵。

三、壯大我國資安產業：

蔡福隆強調，談論資安產業時不應只單獨看產業，而是一個包含產業、人才、政府3個元素的生態系，其中資安產業是扮演「火車頭」的角色，帶領各方往前走，整個生態系才會好。如果產業能夠有很好的利潤、給予員工較高的待遇，人才就會往該產業集中；反之，就算培育了人才，但若待遇不夠好，人才也不願往產業走，而是外流到其他產業。

若資安產業發展得好，相關的防護工具水準也會提升，進而貢獻政府機關的資安防護，政府資安也會變好。而政府的角色則是負責擴大資安市場的需求，例如推動全民資安意識時，就會帶動市場對資安產品的需求，因此產業和政府息息相關。

未來資安署會鼓勵政府單位或民間企業，提升資安能量、使用更多資安產品，做大整個資安市場，並鼓勵本土資安業者研發自己的產品，也會和數位產業署合作，協助他們行銷到國際。除了擴大產業規模外，也希望推動更多新創，讓整個資安產業蓬勃發展。

除了推動產業發展外，資安署也要確保網通和資安產品的安全，因為網路社會到處都會用到網通產品，包含路由器、防火牆等，未來資安院會針對重要網通或資安產品進行驗測，確保公部門採購時能買到合規的產品。

四、新興資安科技應用及合作：

蔡福隆指出，生成式AI已被駭客使用來提升他們的效率，AI是中性的科技工作，資安署也要善用AI工具防守，提升資安監控與防護效能。

而在國際合作的部分，去年資安署已進行很多重要工作，例如召開前瞻資安探索會議（ACE） ，邀請15個國家參加進行深度對話；今年另一個重頭戲是「跨國網路攻防演練（CODE）」，每2年舉辦一次，今年的主題是醫療場域，會邀請國外專家組成紅隊、由台灣5家醫療機構（國泰、新光、彰基、馬偕、長庚）組成藍隊，互相攻防演練。

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