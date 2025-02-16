金價上看3000美元 全球每人持有30克、價值9.3萬

由於避險需求增加，市場看好金價。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到川普關稅政策不確定性帶來的避險需求，黃金近期衝破每盎司2900美元，市場看好今年有望挑戰3000美元大關。不過，全球已開採的黃金數量並不多，大約24.4萬公噸，平均每人大約持有30公克，以台銀黃金存摺每克約3100元左右估算，價值約9.3萬。

美國總統川普（Donald Trump）推動「對等關稅」政策，引發市場對全球貿易戰的擔憂，進一步推動避險買盤，上週二（2/11）曾觸及每盎司2942.70美元高點，週五（2/14）因投資人獲利了結而下跌逾1%，報每盎司2882.99美元，週線仍連續第7週上漲。

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由於避險需求仍然殷切，全球投行紛紛上調黃金目標價，認為黃金牛市仍未結束，花旗銀行預計，黃金將在未來三個月內突破每盎司3000美元。各國央行也繼續增持黃金，尤其是亞洲國家央行，進一步支撐金價。

隨著金價看漲，許多投資人也開始投資黃金。根據《視覺資本》（Visualcapitalist）統計，目前全球已開採的黃金數量並不多，大約24.4萬公噸，若以聯合國2024世界人口展望數據，全球人口約81.61億人，平均每人持有黃金數量大約29.89克，約6枚金戒指。

報導指出，各國央行的黃金儲備相當多，其中美國持有最多，約 8000 噸，排名第六的中國（2200 噸）過去一年穩定增加儲備，試圖實現外匯儲備多元化。

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