避險需求大增，金價衝破每盎司2900美元。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到川普關稅政策不確定性帶來的避險需求，再加上PCE（個人消費支出指數）有望放緩，帶動黃金衝破每盎司2900美元，不過，法人認為，美國1月CPI高於預期，再加上鮑威爾於國會聽證會上表示不需急於調整貨幣政策，金價承壓，投資人操作時仍需多留意風險。

法人指出，在美國未來可望表現相對穩健的經濟，及受川普政策不確定性影響的情境下，應有利於黃金評價，現階段投資人應關注川普政策，對黃金的影響主要體現在貿易關稅策略和降低長債殖利率上，根據言論以及上個任期的施政，大致可以看出包括減稅、調高關稅以及地緣衝突升溫等幾個脈絡，仍對黃金多屬有利。

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此外，未來中國黃金需求也是觀察的一環。法人認為，無論是經濟成長、國際金價變化或是中國刺激政策都將成為驅動中國的飾金消費與投資需求的因素。

但值得留意的是，近期金價累積漲幅已高且川普關稅政策的反覆無常可能造成短線震盪加大，法人建議投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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