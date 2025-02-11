金價每盎司站上2900美元 央行持有黃金現值逾1.29兆元

中央銀行持有黃金約422噸、約1357萬英兩，換算成台幣市值已經破兆，達到1.29兆元。

（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕

美國總統川普上任以來，市場不確定性增溫，避險需求使國際金價屢創新高，目前已突破每盎司2900美元，中央銀行持有黃金約422噸、約1357萬盎司，換算成台幣市值已經破兆，達到1.29兆元。

國際金價在去年多次創下新高，漲幅超過3成後，2025年多頭延續，昨日更在川普預告將對所有進口鋼鋁加徵25%關稅後，一舉衝破2900美元，最高觸及2911美元、最後收在2907美元，再度締造歷年新高紀錄。

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國際金價衝高，國內銀行牌價同步反應，今日台北市銀行公會掛出黃金牌價已經站上每錢12000元天價，不少民眾蠢蠢欲動，打算將家中舊金變賣換現。

全台灣持有最多黃金現貨當數中央銀行，不過央行無論是前總裁彭淮南或是現任總裁楊金龍屢屢在立法院備詢時均表示，黃金是央行貨幣準備，「不買、也不會賣」。

央行官員透露，央行黃金一直維持在422噸左右，只有在每4年一次新總統上任時發行的紀念金幣會用到，之後也會再找時機回補。

由於央行持有黃金絕大多數是一九八一年至一九八九年間逢低購入，市場推估平均持有成本每英兩低於400美元，以目前金價飆高至2900美元，央行持有黃金現值約為393億美元，約當台幣1.29兆元，扣除成本後，潛在獲利高達339億美元、台幣1.11兆元。

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