台股史上第四大跌點 市值ETF進場良機！

農曆春節假期結束，台股在金蛇年開盤首日上演「驚魂一幕」，開盤暴跌逾千點。（示意圖，資料照）

〔記者吳滋雅／台北報導〕農曆春節假期結束，台股在金蛇年開盤首日上演「驚魂一幕」，不僅開盤暴跌逾千點，最終收盤下跌830.7點，跌幅高達3.53%，創下台股史上第四大單日跌點紀錄。這場金融風暴究竟是怎麼發生的？

多重利空夾擊 全球市場應聲下挫

本次市場劇烈震盪，主要源於美國多重政經因素的衝擊。美國總統川普宣布對中國、墨西哥、加拿大祭出新一輪關稅政策，瞬間引爆市場不確定性。與此同時，AI模型DeepSeek的快速崛起，也對美國科技股造成前所未有的壓力，連帶拖累全球科技產業鏈表現。

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作為亞洲科技股權重最高的市場之一，台灣股市首當其衝，遭受重創。然而，金管會迅速出面穩定市場信心，強調市場基本面仍然穩健，投資人維持率高達168%，顯示長期投資信心未動搖。

逆市布局的聰明選擇：00905

在市場震盪之際，具備靈活配置與穩健選股策略的ETF成為投資人的避風港。其中， 00905 （FT臺灣Smart）因具備多因子選股機制與低門檻優勢，成為市值型ETF績效黑馬。00905採用「Smart多因子選股」策略，綜合品質、價值、動能三大因子，嚴選成分股，確保投資組合具備良好的財務體質與成長潛力。相較於傳統市值加權ETF，00905不僅貼近大盤波動，還能透過因子優化機制，降低單一個股的影響，提升長期回報的穩定性。

科技股的長期成長曙光

儘管短期市場波動劇烈，但科技產業的長期發展趨勢仍然向上。AI、5G、自駕車與電動車等領域仍充滿無限可能。00905的持股組合正好捕捉這些產業發展脈動，為投資人提供參與全球科技發展趨勢的絕佳機會。

對於追求長期穩健投資的投資人來說，這波市場回檔或許是難得的低點進場機會。00905臺灣Smart ETF不僅提供季配息，更透過科學化選股機制，為投資人打造一條穩健前行的投資道路。

00905股價不到15元，無論是小資族想要定期定額累積資產，還是追求長期穩健回報的投資人，00905都展現了成為核心資產配置的重要價值。在市場震盪之際，選擇正確的投資工具，才是投資致勝的關鍵。

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