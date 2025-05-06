台幣猛升擋不住？昨晚突失速驚見28字頭

新台幣兌美元匯價連日走升。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣近日猛升，昨（5日）晚TradingView場外報價平台即時數據顯示，新台幣升值力道仍然強勁，美元兌台幣一度觸及28.812元。

新台幣匯價早上9點20升值1.45角，報價30元。

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新台幣兌美元匯率上週五（2日）創下央行統計以來最大升幅狂升近1元後，週一開盤持續狂飆，盤中最高見29.59元，儘管午後升幅收斂，終場收在30.145元，短短2個交易日，新台幣已狂升1.872元、升幅達6.21%。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.125元開盤，升2分，隨後升勢擴大至逾1.5角，觸及29元價位。

對於新台幣近日猛升的狀況，總統賴清德及央行總裁楊金龍也特地出面表示，這一波新台幣升值主要是外匯市場預期心理所造成，其次近期外資匯入買超台股也有所影響，強調台灣經濟表現良好，是全體台灣人民的努力打拚的扎實基礎，也顯示出雖然台灣不同產業間競爭力會受到不同程度的影響，但台灣的經濟體質仍然強韌良好，大家要對自己有信心，對台灣有信心。

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