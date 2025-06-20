三年磨一劍！彭博曝習近平的鐵礦石交易商巨頭 正在撼動價值3.84兆市場

彭博曝中國礦產資源集團正在撼動價值3.84兆市場（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平為不讓中國鋼鐵行業任由礦商和貿易商擺布，成立僅3年的中國礦產資源集團（CMRG），已成為中國1300億美元（約新台幣3.84兆）鐵礦石進口市場中最大的單一力量，彭博報導，CMRG崛起使其能夠馴服世界上最瘋狂的大宗商品市場之一，將鐵礦石期貨的波動性降至歷史最低點，它還在與全球礦業公司的談判中發揮著作用，可能會改變中國龐大的鋼鐵行業與力拓集團（Rio）和必和必拓集團（BHP）等主要供應商之間的權力平衡。

彭博報導，CMRG正在改變1個15年來一直是中國領導人眼中釘的市場。據熟悉其活動的人士透露，現在CMRG的影響力如此之大，以至於它的庫存已經變得類似於國家儲備，在鋼鐵製造商陷入困境時釋放，或者在價格便宜時積累起來。

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諮詢公司Horizon Insights黑色金屬分析師Bancy Bai表示，CMRG的存在主要是為了從根本上解決過度依賴鐵礦石進口的問題，它已經在10幾個主要的國內港口建立了鐵礦石庫存。

長期以來，中國當局一直試圖平息股市、匯市及主要商品等市場的市場波動，但鐵礦石一直是1個特別棘手的市場，作為中國10億噸鋼鐵工業的主要原材料，價格飆升有可能助長中國通膨。

自2010年以來，每年談判的合同制度被浮動即期費率所取代，中國官員和鋼廠高層一直在哀歎力拓、必和必拓和巴西淡水河谷（Vale SA）等鐵礦石巨頭的定價能力。

為了重塑中國與鐵礦石供應商的關係，發揮仲介作用，而不是讓中國分散的鋼鐵行業任由礦工和貿易商擺布，習近平於2022年創建了CMRG。

據市場參與者稱，CMRG在擊敗其他參與者後，現在是該商品的最大交易商。他們表示，它還代表了超過一半的中國鋼鐵製造商與力拓和必和必拓等供應商進行談判。

過去6個月的價格走勢異常平靜。雖然中國經濟放緩和鋼鐵需求下降是1個主要原因，但觀察人士表示，CMRG也發揮了作用。

鐵礦石的買賣方式多元化，如在現貨市場上進行單獨、預先裝運，或通過與每日參考價挂鉤的長期合同。根據彭博社查閱的1份報價表，CMRG已進軍現貨市場，截至6月19日已有40多批船貨在海上航行，其中包括必和必拓和力拓的產品。

淡水河谷一直缺席，1位知情人士表示，淡水河谷尚未與CMRG 達成現貨交易，因為它認為與中國工廠的長期合同就足夠了。

到目前為止，目前沒有1家大型礦商以定期合同的形式供應CMRG。力拓鐵礦石執行長特羅特（Simon Trott）最近表示，關於這樣做的談判仍在繼續。

CMRG、Rio、BHP 和 Vale 都拒絕就此事發表評論。

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