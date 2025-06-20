Labubu跌落神壇！黃牛收購價腰斬 泡泡瑪特一夜蒸發708億元

Labubu跌落神壇！黃牛收購價腰斬，市值一夜蒸發708億元（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Labubu跌落神壇，隨著官方1次超預期的發售，Labubu正經歷從數10倍溢價搶購，到二手價格一夜間腰斬，市場對泡泡瑪特的情緒也從狂熱追捧急轉為拋售，週四（19日）股價重挫5.33%，市值一夜蒸發708億元。

週四泡泡瑪特股價開小紅，但在賣單湧入下，股價一路下殺，盤中一度觸及245港元，終場跌5.33%，收248.6港元，一夕之間，股價蒸發188.02港元（約新台幣708.83億元）。

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華爾街見聞報導，1週前，Labubu還是一娃難求，黃牛憑藉搶單軟體壟斷貨源，轉手溢價10至30倍仍不乏買家，而6月18日至19日形勢發生了戲劇性的逆轉。

6月18日晚間，泡泡瑪特官方小程式以前所未有的力度對Labubu「前方高能量」系列進行補貨，並首次開放了線上預售通道。

官方的「慷慨」瞬間，引爆了二手市場大地震，根據潮玩二手交易平台的數據，Labubu系列價格普遍暴跌約50%。

數據顯示，先前被炒至人民幣1500元至2800元（約新台幣6135元至1.14萬元）1盒（6個盲盒）的整盒回收價，斷崖式下跌至650-800元區間（約新台幣2659元至3272元），即便是稀有的隱藏款“本我”，價格也從人民幣4600元（約新台幣1.88萬元）高點跌至人民幣2800元附近，跌幅超過38%。

在社群平台上，曾經苦求無果的消費者們紛紛曬出成功下單的截圖，有消費者稱，感覺這次補貨的數量和次數遠超以往，官方是真的想讓粉絲買到。

在曾經熱火的黃牛群裡，氣氛降到冰點，賣家掛出人民幣1200元（約新台幣4908元）預售訂單無人問津，取而代之的是「人民幣700元（約新台幣2863元）可收」的低價喊話。

部分黃牛因價格驟降，單日虧損數萬人民幣，這種戲劇性的反轉讓網友們幸災樂禍，看到黃牛虧本，比我賺錢還開心。

這個曾讓蕾哈娜、貝克漢等全球頂流明星為之瘋狂的"醜萌"精靈，正在經歷其誕生以來的首次價格崩盤，而這或許只是泡泡瑪特3500億港元（約新台幣1.32兆）市值神話面臨考驗的開始。

市場也開始對該IP熱度持續性產生質疑，有投資人認為Labubu會重蹈暴力熊覆轍，受消息影響泡泡瑪特週四股價跌超5%。

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