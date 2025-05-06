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川普親吐中國經濟快崩潰 稱會在「某時」降低關稅

2025/05/06 10:20

美國總統川普表示，針對中國進口商品課徵的關稅最終會調降。（歐新資料照）美國總統川普表示，針對中國進口商品課徵的關稅最終會調降。（歐新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國關稅戰持續，美國總統川普表示，針對中國進口商品課徵的關稅最終會調降，因為目前的關稅太高，以至於雙方目前基本上已停止彼此的貿易往來，且中國經濟快崩潰了。

《彭博》報導，川普對中國進口產品徵收高達145%的關稅。中國則對美國進口產品徵收125%的關稅作為報復。這些舉措擾亂了市場，並有可能推高製造設備以及許多美國人依賴的廉價商品（包括服裝和玩具）的價格。

川普接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時說：「我會在某個時間點調降（關稅），不然就再也無法與他們做生意…他們很想做生意，他們的經濟快崩潰了。」

根據官方製造業採購經理人指數，中國工廠活動已陷入 2023年以來最嚴重的萎縮，新出口訂單跌至2022年12月以來的最低水平，並創當年4月上海全市封鎖以來最大降幅。

在節目上，川普承認關稅對中國造成了影響，並指出工廠倒閉和失業率「飆升」，但他堅稱自己不會採取主動行動。

主持人維爾克（Kristen Welker）問：「你不會取消對中國的關稅，好讓他們坐上談判桌嗎？」川普反問：「我為什麼要這麼做？」

另一方面，川普4日在空軍一號向記者表示，本週沒有安排與中國國家主席習近平通話，川普重申，中國許多年來在國際貿易上敲美國竹槓，美國尋求與中國達成「公平」的貿易協議。

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