小摩：「貨幣風暴」正形成 巨大美元資產將回流亞洲各國

小摩表示，亞洲強勢貨幣背後還有另1個強大推手，那就是多年貿易順差累積的巨額美元資產開始回流，構成了強大的外匯對沖壓力。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕5月初亞洲貨幣迎來罕見的集體暴漲，新台幣最狂，兩天飆升6.5%，市場熱議，導致全面上漲可能與「海湖莊園協議」有關，不過，摩根大通認為，美元疲軟並非源自某種協調性協議，而是由基本面變化所推動的，另外市場普遍認為，亞洲強勢貨幣背後還有另一個強大推手，那就是多年貿易順差累積的巨額美元資產開始回流，構成了強大的外匯對沖壓力，在地緣政治、宏觀政策與市場預期交織影響下，1場看不見的「貨幣風暴」或許正在形成。

華爾街見聞報導，新台幣近2日瘋狂飆漲，除了壽險巨頭正集體對沖美元外，市場正熱議，與美國達成的貿易協議可能包括加強台幣匯率、降低其競爭力的條款，這也加劇了台幣的跳漲，而此波亞幣全面上漲，真的與「海湖莊園協議」有關嗎？

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由於「海湖莊園協議」原指川普構想的透過多邊方式壓低美元、提升出口國貨幣的戰略。雖然該構想從未正式實施，但近期亞洲貨幣的異常波動再次令這項議題重燃。

根據追風交易台消息，市場普遍認為本輪匯率行情「非比尋常」，摩根大通指出，像新台幣這樣的暴漲，幾乎不可能在沒有政策默許的情況下發生，而亞洲各國外匯市場長期由監理機關主導，因此「無風不起浪」的說法在此情境下並非空穴來風。

儘管市場傳言紛紛，但摩根大通在其最新外匯策略週報中認為，美元的疲軟並非源自某種協調性協議，而是由基本面等諸多變化推動的，比如美國經濟增長預期被下調，貿易衝突的停滯性通膨擔憂加劇、聯準會獨立性支持英國財政爭議，及美國轉向溢價上升與聯準會期限下降，在這種背景下，美元資產的吸引力下降，資金自然流向其他市場。

小摩進一步指出，市場普遍認為，亞洲強勢貨幣背後還有另1個強大推手，多年貿易順差累積的巨額美元資產開始回流。

根據摩根大通估計，光是中國出口商就持有4000億至7000億美元資產（約新台幣11.99兆至20.99兆），加上其他亞洲出口國的淨國際投資部位盈餘，構成了巨大的潛在回流和外匯對沖壓力。

此外，中國近期調降美元/人民幣固定匯率也被視為重要政策訊號，為亞洲貨幣廣泛升值掃除了障礙。

雖然「海湖莊園協議」是否存在仍無官方定論，但亞洲貨幣的上漲已在資本市場掀起漣漪，在地緣政治、宏觀政策與市場預期交織影響下，1場看不見的「貨幣風暴」或許正在形成。

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