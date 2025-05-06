新台幣強升衝擊美國物價 ? 美媒 : PC及零組件價格變昂貴

美媒指出，新台幣兌美元升值10%或將影響PC及零件價格。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕圍繞潛在貿易協議的猜測引發新台幣連兩個交易日大幅上漲，並在全球外匯市場引起反響，美元遭受新的衝擊。美媒指出，市場正在見證新台幣30多年來最強力的升值，短短幾天兌美元升值已經超過10%，或將影響PC及零組件價格，引發人們對美國消費者物價進一步上漲的擔憂。

美媒認為，台灣的晶片和製造業在最令人垂涎​​的個人電腦和零件領域發揮著重要作用，但當貨幣走強時，貿易夥伴購買其商品通常會變得更加昂貴。

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近日新台幣在短短幾天內兌美元升值超過10%，暴力上漲的力量令人擔憂，這對於電子產品進入美國零售市場，恐將面臨更大的上行壓力。

根據《focustaiwan》稱，新台幣走強將對積體電路和汽車零件出口商構成挑戰。全球最大IC封測業者日月光科技控股表示，新台幣兌美元每升值1元，其毛利率就會減少約1.5個百分點，台積電和聯電也將受到類似的損害。

台積電表示，每當新台幣上漲1%，其營業利潤率（銷售額與營業費用之間的差額）就可能下降0.4個百分點，聯電則表示，其毛利率（收入與銷售成本之間的差額）也可能下降0.4個百分點。

台灣半導體業者表示，隨著新台幣兌美元突然升值，台灣科技出口商的議價能力也將受到考驗，因為他們的客戶可能會要求他們相應調整價格，半導體及整體電子產業面臨如何有效避險外匯風險的挑戰。

分析師表示，許多台灣出口商採用所謂的自然避險做法來緩解外匯影響。自然對沖的常用方法之一是匹配收入和支出或以當地貨幣開立發票。

交易商表示，新台幣快速升值反映市場預期美國將施壓台灣提高人民幣兌美元匯率，以增強美國製造產品的競爭力。預計這種壓力將在台北和華盛頓的談判中顯現，雙方正在討論川普政府4月 2 日威脅要對台灣商品徵收32%的「互惠」關稅。

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