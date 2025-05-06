彭博曝 :一年期NDF「深度倒掛」台幣仍有升值空間？

熱門新台幣衍生品的深度倒掛，表明美元的拋售壓力仍有很大空間。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣正經歷30多年以來最大的升值潮，在昨（5日）暴力突破29關卡後，引發全球外匯市場關注，這波亞洲貨幣升值潮，以及美元後市表現。《彭博》指出，新台幣一年期無本金交割遠期外匯（NDF）出現「深度倒掛」，代表美元仍有大量拋售壓力。

根據《彭博》彙編的數據顯示，週一新台幣現貨匯率與新台幣兌美元一年期無本金交割遠期匯率之間的價差擴大至約3000點，為至少20年來的最高水準。

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所謂的「深度倒掛」的信號背後，意味著NDF價格反映了市場對未來新台幣走勢的預期。當一年期NDF價格遠低於即期價格時，代表市場預期台幣在未來將強勁升值。

倒掛幅度越深，代表市場對美元的悲觀情緒越高，尤其是在亞洲市場仍然大量持有美元部位的情況下，這將加劇美元的拋售壓力。

值得注意的是，這種差異表明，市場猜測台灣將與美國達成貿易協議，對新台幣的需求似乎永無止境，而這種情緒也推動新台幣昨日飆升5%，也推動馬來西亞令吉和人民幣等主要亞洲貨幣同步上漲。

專家指出，新台幣即期與一年期NDF之間的利差擴大至近20年來最大，達到3000個基點，這代表離岸市場強烈預期新台幣將持續升值。

據報導，由於台灣的出口商紛紛將所持有的美元兌換成新台幣，加上台灣的人壽保險公司們手上的美元資產大規模錯配，這些因素導致新台幣匯率大幅上漲。分析師認為，目前幾乎沒有跡象顯示情況會立即放鬆。

分析師指出，台灣壽險業者長期將大量資產投入美國債券，並且為了維持收益率，僅部分對衝其不斷膨脹的外匯曝險，實際上是將其償付能力押注在新台幣對美元「保持弱勢」上。

分析師認為，台灣出口商與壽險機構還未完全完成避險與換匯動作，加上新興市場資金回流趨勢，代表美元資產將持續被兌換、轉移，拋售壓力未解除。

對於這波新台幣領漲亞洲貨幣上漲，摩根大通駐新加坡的全球外匯策略師阿林達姆·桑迪利亞 （Arindam Sandilya） 表示，我們都對這個地區的情況感到有些震驚。貨幣升值的大幅和同步性引發了該地區各國央行之間達成某種貨幣協議的討論。

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