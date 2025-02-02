美追AI晶片白手套 1張圖曝DeepSeek成立後輝達在星營收暴增逾7倍

中國DeepSeek被爆料擁有大量被美國禁運的輝達晶片。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國新創公司DeepSeek被爆料擁有5萬顆被美國禁運的輝達晶片，白宮及聯邦調查局已啟動調查DeepSeek是否透過新加坡等第三方買家，違規取得輝達晶片。科技媒體也PO出一張圖，顯示自DeepSeek成立後，輝達在新加坡的銷售額激增 740%。

中國新創公司DeepSeek聲稱其開發的AI模型成本不到600萬美元，引發熱議，並一度造成股市崩跌。OpenAI 已指控中國DeepSeek未經授權盜用其 AI 模型進行開發。業界則認為，DeepSeek 採用了大量輝達H100 AI晶片來訓練模型。

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研究機構SemiAnalysis也發布報告指出，該公司至今在硬體的支出，超過5億美元，並指出，中國對沖基金幻方量化在2023年5月成立DeepSeek推動AI技術研發，在此之前，幻方量化於2021年，亦即美國出口管制生效前，投資購買1萬顆輝達A100 GPU。這項研究表明DeepSeek標榜AI大模型開發成本低廉，難取信於市場。

目前，美國的焦點是追查DeepSeek如何取得已被禁運的輝達先進晶片，白宮及聯邦調查局官員（FBI）正在調查DeepSeek是否透過新加坡的第三方買家，充當白手套購買輝達先進晶片，以規避美國禁令。

輝達發言人表示，新加坡企業購買輝達晶片並不代表會轉往中國，許多客戶在新加坡都有業務實體，並利用這些實體製造輸往美國和西方的產品。

新加坡貿易和工業部1日發表聲明稱，輝達已說明沒有理由相信DeepSeek從該國取得任何出口管制產品，星國也期望輝達等美國公司遵守美國的出口管制規定和星國法律，星國海關和執法機構將持續與美國相關部門合作。同時強調星國一向堅持法治，堅決打擊藐視相關規定的個人和企業。

科技媒體執行長在領英PO文指出，自 DeepSeek 成立以來，輝達在新加坡的銷售額大幅成長。（圖取自Subhash KM 領英帳號）

儘管新加坡否認DeepSeek從該國取得任何出口管制產品，科技媒體WhiteNoise執行長

Subhash KM在領英PO文指出，外界正在討論DeepSeek 是否透過新加坡非法取得輝達晶片，若以數據觀察，自 DeepSeek 成立以來，輝達在新加坡的銷售額大幅成長 740%。

這項數據難以論斷DeepSeek繞道新加坡取得輝達先進晶片，不過，為了補破網，川普政府正在考慮進一步收緊對中國的 AI 晶片出口管制，甚至可能將輝達專為中國市場開發的 H20 晶片納入禁令範圍。

輝達執行長黃仁勳也於美東時間1月31日在白宮與川普會面，討論中國DeepSeek 崛起，以及美國政府可能進一步加強對 AI 晶片出口限制。

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