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這家中企募資845億元追趕ASML 外媒：遙遠的夢想

2025/05/14 17:07

中國深圳市新凱來技術公司（SiCarrier）正尋求高達28億美元（約新台幣845億元）首輪融資，用於擴大研發規模。（示意圖，取自網路）中國深圳市新凱來技術公司（SiCarrier）正尋求高達28億美元（約新台幣845億元）首輪融資，用於擴大研發規模。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，中國深圳市新凱來技術公司（SiCarrier）正尋求高達28億美元（約新台幣845億元）首輪融資，用於擴大研發規模，據說這家與華為有聯繫的中國公司正開發下一代晶片製造工具 ，希望能夠與荷蘭艾斯摩爾（ASML）競爭，減少對海外公司的依賴。但不幸的是，實現這些目標將是一項代價高昂的任務，即使有中國的資金支持，開發半導體設備製造的曝光機量產晶圓，仍是個遙遠的夢想。

新凱來推出一系列尖端晶片製造設備，旨在打破ASML的壟斷，使中國在這個競爭激烈的行業中佔據優勢。路透報導，華為合作夥伴展示的大多數產品尚未投入生產，資金不足可能是主要原因，這可能是該公司正尋求籌集資金的原因。知情人士新凱來希望籌集28億美元，而該公司的市值為110億美元。

此次融資預計將在幾週內完成，國內創投公司等多家實體有意投資新凱來。

路透指出，所需資金並未包括晶片製造商的曝光機資產，但相關投資者有可能想分一杯羹。畢竟，中國以及華為的整個目標是不再依賴舊的深紫外線曝光機DUV設備，而是專注於打造「最先進的」極紫外線曝光機EUV機器，以便能夠突破7奈米障礙。

目前，中國最大的半導體製造公司中芯國際祇能量產7奈米晶圓，因為過渡到5奈米技術需要多個圖案化步驟，這會增加成本並降低良率。中芯國際先前曾表示已成功研發出5奈米技術，但計劃在此曝光技術上量產晶圓仍是個遙遠的夢想。

據稱，中國正在開發內部EUV機器，並將於2025年第三季進入試生產階段，但目前尚無關於這些計劃的後續消息，這只能意味著中國的大部分雄心壯志可能落在新凱來的肩上。

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