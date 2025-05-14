在美國賺多少錢才能算中上階層 最新數據出爐至少「這個數」

最新調查數據顯示，美國中上階層家庭的收入中位數在11.7萬美元（約新台幣354.27萬元）至15萬美元（約新台幣454.2萬元）之間。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國要賺多少錢，才能成為中上階層呢？最新調查數據顯示，全國中上階層家庭的收入中位數在11.7萬美元（約新台幣354.27萬元）至15萬美元（約新台幣454.2萬元）之間，不過，各州中上階層收入範圍差異很大，如馬裡蘭州收入要達15萬8125美元（約新台幣478.8萬），是各州中門檻最高，至於門檻最低則是密西西比州，只要8萬5423美元（約新台幣258.66萬元）。

CNBC報導，在美國家庭收入超過11萬美元（約新台幣333.08萬元），並不意味著你很富有，只能算的上是中上階層。

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根據GOBankingRates對2023年人口普查局數據的最新分析，美國中上層階級家庭的收入中位數在11.7萬美元（約新台幣354.27萬元）至15萬美元（約新台幣454.2萬元）之間。

分析基於皮尤研究中心對中產階級的定義：家庭收入為其所在州平均收入的3分之2至2倍。GOBankingRates使用2023年最新人口普查數據，計算了每個州的中產階級範圍，然後使用前3分之1來確定中上階層。

在各州，中上階層的收入範圍差異很大。而門檻最高在馬裡蘭州，許多高收入的政府工作人員居住在華盛頓特區附近的富裕郊區，家庭收入在15萬8125美元至20萬3304美元（約新台幣615.6萬元）之間，屬於中上階層。

其次是麻薩塞州，基本門檻是15萬7642美元（約新台幣477.33萬元），而夏威夷州基本門檻則為15萬2938美元（約新台幣463.09萬元），是唯3門檻15萬美元起跳的州。

相比之下，以農業為主的密西西比州的薪資範圍是所有州中最低的，起薪為 8萬5423美元。

而中上階層門檻低於10萬美元的州，尚有俄克拉荷馬州、肯塔基州、新墨西哥州、阿拉巴馬州、路易斯安那州、阿肯色州、西維吉尼亞州，其門檻至少9萬美元起跳。

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