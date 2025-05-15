中國宣佈暫停對美國的稀土出口限制 為期90天

中國週三（14日）暫停了針對28家美國實體的稀土和其他軍用產品、技術的出口限制。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕作為全球兩大經濟體之間達成貿易緩和協議的一部份，中國週三（14日）暫停了針對28家美國實體的稀土和其他軍用產品、技術的出口限制。

《彭博》報導，美國與中國上週末舉行貿易談判，會後兩國達成協議，暫時降低對彼此產品徵收的關稅，這是貿易爭端後首次出現重大緩和，美總統川普（Donald Trump）稱這是雙邊關係的「全面重啟」。決議的前景也讓投資人鬆了一口氣，股市、美元大幅回升。

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中國商務部在週三晚間發佈聲明，正式宣佈在雙方的共識下，決定自5月14日起，暫停出口管制，為期90天的時間。中國在4月4日先禁止向16家美國實體出口7種稀土，隨後又在同月9日禁止向另外12家美國實體出口稀土。

聲明表示，稀土和其他可用於軍事用途的貨物出口商，現在可以在90天內向中國商務部申請出口許可證。根據北京週三發佈的另一份聲明，中國商務部也暫停了針對17家美企的貿易、投資禁令。

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