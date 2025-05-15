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黃金跌至逾一個月低點 專家看未來恐跌至「這價位」

2025/05/15 08:14

黃金週三 （14 日） 下挫超過2%，跌至逾一個月低點。（彭博）黃金週三 （14 日） 下挫超過2%，跌至逾一個月低點。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週三 （14 日） 下挫超過2%，跌至逾一個月低點，因貿易樂觀情緒升溫提振風險偏好，投資人轉向風險資產而遠離貴金屬。

紐約黃金期貨下跌 1.8%，至每盎司3188.3美元。黃金現貨價下跌 2%，報每盎司 3181.62 美元，為4月11日以來最低，盤中最低曾跌到 3174.62 美元。

獨立金屬交易員Tai Wong表示：「由於美中關稅大幅下調引發全球市場的反彈行情，金價跌破技術支撐位並出現回調。」

黃金一向被視為地緣政治與經濟動盪時期的避險資產，上個月曾創下每盎司3500.05美元的歷史新高。今年迄今金價已上漲21.3%。

美國和中國達成協議，大幅削減關稅，並在細節協商期間採取90天暫停行動。美國總統川普週二（13日）在接受訪問時表示，他可能會親自與中國國家主席習近平協商貿易協議的細節。他也提到，與印度、日本和南韓之間的「潛在協議」正在推進中。

City Index與FOREX.com的市場分析師Fawad Razaqzada表示：「儘管長期趨勢仍看多，但若金價的跌勢再持續幾天，我也不會感到意外。」

他補充說：「第一個下行目標價位為3136美元，其次是3073美元，接著是關鍵整數關卡3000美元。」

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