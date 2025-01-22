晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

圓剛2025年3策略佈局 擴大AI 邊緣運算市場

2025/01/22 15:36

圓剛預計2025年推出新一代AI邊緣運算平台。圖為董事長郭重松。（資料照）圓剛預計2025年推出新一代AI邊緣運算平台。圖為董事長郭重松。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI影音設備廠圓剛（2417）持續耕耘邊緣算產品線，公司今日表示，作為輝達（NVIDIA）最高級菁英合作夥伴（Elite Partner），已經完成對 NVIDIA Jetson Orin Nano Super 的產品準備及技術支援工作，2025年持續拓展智慧城市、智慧工廠和自主移動機器人等高潛力領域。

未來10年，全球AI邊緣運算市場規模預估將突破1430億美元。圓剛憑藉搭載NVIDIA Jetson模組的AI邊緣運算解決方案，已在智慧交通、智慧零售等領域建立堅實基礎，該公司說，2025年將聚焦「三大核心優勢」深耕市場，提供俱備安全性、可管理性和穩定性的解決方案，以應對不斷變化的市場需求。

首先，圓剛領先導入AI韌性防護，因應歐盟最新CRA資安韌性法規，積極部署安全啟動保護機制，通過安全啟動保護設備，確保設備運行中的安全性和可靠度。

其次為智慧化設備管理，包含創新開發的智慧管理平台支援大規模設備監控和遠端除錯，有效降低人工維護成本，協助企業優化營運效率。

其三，針對產業實績展現價值，在智慧城市專案中，圓剛解決方案助力客戶顯著提升交通監控效能，AI邊緣運算設備在嚴峻環境測試中展現優異的運行穩定性，確保客戶服務不中斷，展現具體應用價值。

圓剛副總經理莊善雯表示，隨著AI運算需求擴增，邊緣運算的重要性與日俱增。圓剛藉由專注於穩定性、可管理性和安全性，將持續精進技術與服務，為客戶打造更具價值的智慧解決方案。

展望未來，圓剛表示，將深化與NVIDIA的策略合作，預計在2025年推出新一代AI邊緣運算平台，持續為產業客戶創造更多可能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財