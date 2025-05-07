美高中生還沒畢業 已收到年薪200萬元工作機會

美國高中生伊萊賈·里奧斯（左2，Elijah Rios） 明年才能高中畢業，但他已經收到一份年薪68000美元（台幣200萬元）的工作機會。（取自華爾街日報官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國高中生伊萊賈·里奧斯 （Elijah Rios） 要到明年才能高中畢業，但他已經收到一份年薪68000美元（台幣200萬元）的工作機會。

17歲的里奧斯是費城一所天主教高中Father Judge焊接課程的高三學生，該高中與尋找技術工人的公司密切合作。隨著嬰兒潮世代退休，雇主正面臨此類工人的短缺。他們開始越來越多地招募像里奧斯這樣的高中生。雇主表示，這種招募策略在未來幾年可能會變得更加重要。

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包括從當地交通系統到潛艇製造商等雇主，每年都會定期訪問Judge神父的焊接教室，並向學生推銷未來的職缺。

里奧斯明年畢業後，計劃在當地一家為核能、回收和其他領域提供服務的設備製造商擔任製造商工作，這份工作的時薪為24美元，此外還有定期加班和帶薪假期。

里奧斯說：「有時候你會感到有點不知所措，比如，這家公司想要你，那家公司也想要你」。

企業加大力度招募高中生從事水管工、電工和焊接等職業，推動許多地區車間班的復興。越來越多的企業與高中合作，讓學生可以兼職工作，既能賺錢又能獲得學分。越來越多的雇主並開始採用富有創意的招募策略。

雇主表示，隨著技術行業對技術的依賴程度越來越高，他們預計將在早期進行更多的招聘，因為他們需要能夠熟練編程和運行電腦診斷程式的工人。

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