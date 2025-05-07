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金價易漲難跌！中國連6月增持黃金儲備 專家揭目的

2025/05/07 21:44

中國央行連續半年增持黃金，國際金價有可能在相當長一段時間內易漲難跌。（彭博）中國央行連續半年增持黃金，國際金價有可能在相當長一段時間內易漲難跌。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國4月份連續第六個月增加黃金儲備，凸顯在金價接近歷史最高水準且貿易戰持續升溫的背景下，中國加大黃金持有量的舉措。中國央行連續半年增持黃金，國際金價有可能在相當長一段時間內易漲難跌。

市場專家分析指出，黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，央行增持黃金能夠增強主權貨幣的信用，為推進人民幣國際化進程創造有利條件。並可藉此優化國際儲備結構，穩慎紮實推進人民幣國際化等角度出發，未來央行增持黃金仍是大方向。

週三的數據顯示，上個月中國人民銀行持有的金條增加了約7萬金衡盎司。最近六個月內，出口量增加了近100萬盎司，約30噸。

由於各國央行尋求將持有的黃金分散至美元以外，黃金價格今年已連續創下新高。由於美國引發的貿易戰擾亂了金融市場，引發了人們對美國資產的擔憂，並推動避險需求，金價今年以來已上漲近30%，也得益於投資需求的上升。

在中國，有跡象顯示投資者正在大舉買入黃金，上海期貨交易所的黃金交易量近幾週飆升至創紀錄水準。國內黃金需求旺盛，也促使中國人民銀行向商業銀行發放新的黃金進口配額。

高盛集團 （Goldman Sachs Group Inc.）分析，估計中國人民銀行持有的黃金儲備約為8%，低於全球約20%的平均水平，也遠低於一些已開發經濟體的高比例。分析人士表示，如果北京的目標是20%，並維持每月約40噸的平均速度，那麼要達到這一水準大約需要3年時間。

同時，中國當局已採取措施加強對經濟的支持，並為本週稍後與美國高級官員的貿易談判做好準備。週三，北京降低了政策利率，並降低銀行必須持有的現金儲備量，凸顯支持經濟成長的努力。

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