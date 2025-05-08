LTN經濟通》川普關稅掃到非洲 台商也中槍

台灣是賴索托最大外資來源國，有不少成衣廠是由台商所設立，圖為年興紡織在當地為Levi's代工的成衣工廠。（路透資料照）

《非洲增長與機遇法案》提供非洲產品免稅進入美國

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於4月2日宣佈對全球實施的關稅政策細項，針對各國祭出稅率不一的對等關稅，其中最高的是來自非洲的小國賴索托，面臨高達50％的關稅，這項措施對賴索托經濟造成沉重打擊，也引發各界關注。

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被稱為「天空之國」的賴索托位於非洲南部，國土完全被南非包圍，面積僅30355平方公里，比台灣（36197平方公里）還小，賴索托80％的土地位於海拔1800公尺以上，人口約230萬。

賴索托每年國內生產毛額（GDP）略高於20億美元（約新台幣645.1億元），經濟嚴重依賴出口，去年總出口額達11億美元（約新台幣354.8億元），大約20％出口至美國，總額約2.37億美元（約新台幣76.4億元）。與此同時，賴索托多數人口無法負擔昂貴的美國產品，因此該國美國產品的進口額僅280萬美元（約新台幣9031.4萬元）。

賴索托的經濟嚴重依賴《非洲增長與機遇法案》（African Growth and Opportunity Act，AGOA）貿易協定向美國出口紡織品，這項法案為一些非洲產品提供了免稅進入美國市場的管道。

美國聲稱賴索托向美徵收99％的關稅，因此祭出50％的對等關稅。分析師伯特蘭（Arnaud Bertrand）指出，賴索托無法改變據稱的關稅，以降低美國「對等」的關稅稅率，因為這並非基於他們徵收的任何關稅。同時，賴索托也無法減少對美國貿易逆差，因為他們根本沒有足夠的錢購買美國產品。

賴索托的成衣廠為Levi's等美國代表性品牌生產牛仔褲，因此被譽為「非洲牛仔之都」。（歐新社資料照）

賴索托被譽為「非洲牛仔之都」

紡織成衣產業是賴索托最大的產業，約有3.5萬人在相關產業就業，包括Levi's、Calvin Klein等美國品牌都在這裡設廠。賴索托貿易部長謝里勒（Mokhethi Shelile）表示，賴索托共有11家大型工廠向美國出口產品，為1.2萬名勞工提供就業機會，若是美國實施高額關稅，工廠恐怕將關閉，大批勞工將失業。

近年來，賴索托的成衣廠為Levi's、Wrangler等美國代表性品牌生產牛仔褲，因此，賴索托也被譽為「非洲牛仔之都」。賴索托不僅出口牛仔褲，也是撒哈拉以南非洲地區向美國出口服裝的最大國之一。

賴索托成衣廠其中有不少是由台商所設立，根據經濟部國際貿易署的經貿檔顯示，賴索托台商約40家，直接僱員約5萬人，其中超過一半從事成衣紡織相關產業，包括成衣、紡織、繡花、印花及包裝紙。

獨立分析師凱西（Thabo Qhesi）表示，美國對賴索托徵收的關稅將扼殺賴國紡織和成衣產業，而該產業是賴索托主要的僱主之一。如果工廠關閉，整個產業就會消亡，而且會產生加乘效應，因此可以說「賴索托將滅亡」。

凱西指出，大家非常恐慌，最焦慮的人是那些與賴索托紡織成衣產業有關的人，這一產業約有70％的產品出口到美國。凱西坦言，產業別無選擇，只能關閉工廠或是將工廠遷至對他們來說更有利的國家。

美國總統川普在4月2日宣佈對賴索托徵收50％對等關稅，這一稅率是全球最高。（彭博資料照）

全球貿易戰恐「徹底摧毀」賴索托

卡拉大學（University of Kara）教授、經濟學家奧薩齊弗沃尼拉（Kwami Ossadzifo Wonyra）表示，或許川普的決定是出於美國人想要保護棉花生產商的考量，這是唯一合理的理由。

奧薩齊弗沃尼拉指出，美國是非洲重要的貿易夥伴，但近年來，非洲大陸的一些國家已經轉向其他目的地，例如中國。川普做出這項決定，無疑將加強中國在非洲地區的存在。

川普高額關稅的威脅下，即將在9月接受審查的《非洲增長與機遇法案》前景堪憂。南非經濟學家魯特（Dawie Roodt）表示，這象徵著《非洲增長與機遇法案》的終結，因為關稅和《非洲增長與機遇法案》同時存在的話，這一切將毫無意義。

賴索托國王萊齊耶三世（Letsie III）3月就向媒體表示，中指《非洲增長與機遇法案》可能會影響多達4萬個工作機會。南非貿易部長陶（Parks Tau）則警告，日益加劇的全球貿易戰將對窮國影響最大，並「徹底摧毀」賴索托。

世界銀行（World Bank）將賴索托列為中低收入國家，2023年人均GDP為916美元（約新台幣2.9萬元），230萬人口當中有近一半生活在貧窮線以下，4分之1面臨失業。

紡織成衣產業是賴索托最大的產業。（歐新社資料照）

台商是賴索托最大外資

位於賴索托首都馬賽魯（Maseru）郊區的年興紡織廠長表示，從來沒有想到會發生這樣的事。直言關稅令人震驚，絕對是一場災難，如果情況緊急，工廠將別無選擇只能裁員。該廠為Levi's代工牛仔褲，每月生產44萬條牛仔褲。

台商指出，這些成衣廠幾乎是賴索托半個經濟支柱，最後還是會影響到台灣，因為子公司在賴索托生產，可是母公司還是要在台北繳稅。

賴索托遭美國課大規模關稅將影響台灣，根據官方數據，台灣在賴索托總投資金額約10億美元（約新台幣322.5億元），是賴國最大外資來源國，佔該國外資近9成。與紡織相關的大量台商透過賴索托代工，再外銷美國，形成三角貿易方式。

當地台商表示，台灣出口到南非、賴索托差不多要一個月左右，積累的成本原本就很高，採購公司要配合，價錢這麼高也是很難去報價。成本增加自然可能轉嫁到消費者身上，若是50％的關稅上路，非洲牛仔之都恐怕將成為過去式。

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