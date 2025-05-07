全球主要晶片商最大的陰霾 美媒點出關鍵字

普關稅和對中國政策的變化已經引起全球最大晶片公司高管恐慌，並對業務產生了明顯的影響。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNBC報導，全球主要半導體廠商吹寒風，未來營運面對巨大陰霾，主要原因是美國川普總統對關稅政策的「不確定性」（Uncertainty ），這也是半導體公司財報季的主題。由於美國關稅政策的變化和對中國的出口限制，這些公司對產品的未來需求尚不清楚。

川普的「互惠」關稅於4月生效，但不久後就暫停了。白宮也豁免智慧型手機和晶片等某些科技產品。然而，美國正在調查可能被徵收新關稅的半導體技術進口。同時，華府上個月增加更多來自輝達和超微半導體產品的出口限制。川普關稅和對中國政策的變化已經引起全球最大晶片公司高管的恐慌，並對業務產生了明顯的影響。

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超微週二表示，儘管第一季獲利超出預期，但由於對中國的人工智慧晶片出口限制，預計本財年末將損失15億美元收入。

邁威爾科技（Marvell） 執行長Matt Murphy在一份聲明中表示：鑑於當前不確定的宏觀經濟環境，我們決定推遲投資者日。該公司週二表示，將把原定的投資者日從6月10日推遲到「2026 年的未來日期」。該公司股價在盤前交易下跌4.4%。

Quilter Cheviot全球技術分析師巴林傑（Ben Barringer）通過電子郵件告訴CNBC：半導體行業正在努力應對複雜的需求信號和地緣政治逆風。巴林傑表示，Marvell推遲投資者日的決定在缺乏明確性的情況下增加了一層不確定性，而超微的疲軟前景也令人擔憂。

巴林傑補充道：由於宏觀不確定性和出口限制仍然很大，即使某些領域的潛在需求保持穩定，晶片製造商的未來道路仍然坎坷。

今年，由於宏觀經濟不確定性增加和美國貿易政策的影響，半導體類股一直承受壓力。此外，儘管微軟等科技巨頭在人工智慧產品方面表現強勁，但市場對人工智慧產品的需求仍存在擔憂。

感受到壓力的不僅是美國公司。三星表示，由於關稅政策變化和宏觀經濟不確定性，「需求波動預計會相當高」。

三星一位高層在財報電話會議上表示：由於主要國家政策的快速變化和地緣政治緊張局勢，很難準確預測關稅和反制措施對業務的影響。三星是全球最大的記憶體晶片製造商之一。

輝達執行長黃仁勳週二向CNBC表示，中國可能在兩到三年內成為一個價值500億美元的人工智慧市場。黃仁勳說：「作為一家美國公司，如果不能解決這個問題，那將是巨大的損失。這將為我們帶來收入，帶來稅收，並在美國創造大量就業機會」。

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