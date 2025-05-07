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中國貨恐從美國貨架消失！「這商品」最快今夏斷貨

2025/05/07 18:54

夏季將有很多中國商品從美國的貨架上消失。（示意圖，法新社）夏季將有很多中國商品從美國的貨架上消失。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國在4月祭出對等關稅，尤其對中國徵收高額關稅，美國消費者可能很快會注意到貨架上少了許多熟悉的中國製品。美國財經新聞網站《Money Talks News》指出，專家警告，供應鏈的中斷，可能會在今年夏季就導致部分商品嚴重短缺，其中玩具和遊戲商品可能會最先消失。

報導指出，許多美國零售商在預期關稅之前，曾搶先囤貨，導致短暫的進口高峰。然而，這種策略只是暫時的，從中國到美國的貨櫃預訂量下跌了多達60%，而取消前往主要港口的航程數量在近幾個月內也接近3倍成長。

玩具和遊戲商品可能最先消失。今年美國的家長們可能得提早為假期購物，美國每年從中國進口超過300億美元的玩具、遊戲與體育用品，佔該類別總進口額的高達73%。產業分析師指出，玩具是「特別容易受到衝擊」的品項，並對假期旺季可能出現缺貨現象表示擔憂。

報導也提及，冬季大衣和床具用品同樣面臨風險。用於製造被子和外套的羽絨可能會變得稀缺，目前，美國77%的進口羽絨來自中國，進口額19億美元。此外，進口額185億美元的家具和床具用品來自中國，占美國此類進口總額的28%。

在接下來的幾個月裡，衣服的選擇可能會減少。美國從中國進口了價值173億美元的服裝，其中包括近100億美元的針織等服裝和73億美元的非針織服裝。鞋類也可能面臨類似的限制，美國36%的鞋類進口，價值約98億美元來自中國。由於這些關稅，一些主要品牌已經警告美國消費者價格可能會上漲。

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