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台積電領軍！2024台商對美國、日本投資創新高

2025/01/16 11:29

台積電（2330）領軍，2024年台商在美國和日本的投資創新高。（彭博資料照）台積電（2330）領軍，2024年台商在美國和日本的投資創新高。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕去年，台灣企業在美國和日本的投資額創下歷史新高，反觀對中國的投資停滯不前，顯示出科技競爭和兩岸關係惡化的情況下，供應鏈出現轉移。

《彭博》報導，根據經濟部聲明計算，2024年台商流入美國的資金達到141億美元（約新台幣4658.6億元），推動台商整體對外投資將近486億美元（約新台幣1.6兆元），均創歷史新高，其中最大筆的投資案為晶圓代工龍頭台積電（2330）亞利桑那廠增資125億美元（約新台幣4130億元）。

台灣企業在日本、加拿大和新加坡的投資也創下歷史新高。相較之下，去年台商對中國的新投資僅小幅成長至36.5億美元（約新台幣1205.9億元），僅佔企業海外總投資的7.5％，這是自1991年以來最低數字。

這些數字公佈之際，拜登政府正向台積電等公司提供補助和貸款，試圖重振美國晶片製造業。與此同時，台商也尋求擴大在美國的投資，以緩解緊張局勢，並避免即將上任的美國政府徵收關稅。

拜登政府在交接前，近日對中國接連出招，包括最新的AI晶片出口管制，並在週二（14日）敲定1項禁止中國智慧車的規範，凸顯了華府和北京在科技領域上的分歧。華府也公佈了1項AI行政命令，為同意建造大型資料中心的公司，打開了租賃聯邦土地的大門。

代工大廠鴻海（2317）週三（15日）代子公司公告斥資1.28億美元（約新台幣42.2億元）於加州購買土地與廠房，成為台商對美國最新的投資案。

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