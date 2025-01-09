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國民黨堅持砍2千億撥補 台電遺憾:預算是補貼全民

2025/01/09 21:37

國民黨堅持砍2千億預算撥補，台電表示遺憾，將持續溝通。（記者林菁樺攝）國民黨堅持砍2千億預算撥補，台電表示遺憾，將持續溝通。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院本會期已在倒數，正加快腳步審查今年度中央政府總預算，其中，撥補台電的2000億元，國民黨立院黨團仍傾向全砍。台電表示，虧損來自燃料大漲，為了穩定民生電價，由台電吸收，預算補助實際上是補貼全民，台電仍盼財務穩健。

針對立法院國民黨黨團決議不通過撥補台電2000億元的預算，台電發言人蔡志孟表示，台電的累虧確實是因為燃料大漲，過去三年在民生電價已吸收高達2800億元。目前台灣民生電價每度平均僅2.77元，與售電成本相比約有1元的差距。

他強調，為了穩定物價，政府透過編列預算，實際上是「補貼全民」，降低家庭及企業負擔，穩定社會經濟。

蔡志孟表示，吸收虧損都放在台電頭上，但電價卻無法完全如實反映，財務就會持續惡化；而委員都主張民生電價不要調整，前提需是台電財務要穩健，民生電價才能穩定。

對於國民黨團的決議，是否有變數，台電也不清楚，對此決議感到遺憾，也願意持續向委員溝通說明。目前要看民眾黨意見，最糟的情況是在野黨若協商不成，進入表決，預算補貼結果恐不樂觀。

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