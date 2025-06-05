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H20被禁損失4485億 傳輝達為中國打造新AI晶片、台積代工

2025/06/05 21:15

輝達執行長黃仁勳。（資料照，記者廖振輝攝）輝達執行長黃仁勳。（資料照，記者廖振輝攝）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳日前受訪時坦言，H20晶片禁輸中，輝達須認列高達55億美元（約台幣1644億）損失，讓他「感到非常痛苦」，並透露該禁令對輝達的營收衝擊達150億美元（約台幣4485億）。近日傳出輝達將繼續會中國打造一款符合美國出口管制的AI晶片「B30」，據悉這款晶片由台積電代工。

黃仁勳5月19日發表台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講，Stratechery科技電子報作者湯普森（Ben Thompson）在演講結束後採訪黃。談及H20晶片突然被禁止輸中一事，黃仁勳說，受到出口管制衝擊，輝達須認列55億美元的損失，讓他「深感痛苦」，實際上放棄150億美元營收，也讓美國政府減少30億美元稅收。

時隔多日，傳出輝達正加緊研發一款取代H20的新晶片，根據《The Information》報導，這款專為中國打造的降規版晶片，預計命名為「B30」，將符合美國出口限制規範，輝達盼藉此保住在中國的市佔率。

報導指出，「B30」晶片售價介於6500至8000美元之間，低於H20晶片的1萬至1.2萬美元，輝達計劃今年生產超過100萬顆B30晶片，並委由台積電代工，可望為台灣供應鏈帶來新商機。

報導稱，「B30」晶片將首度允許用戶串聯多顆晶片，打造高效能運算叢集，滿足中國雲端運算與AI應用的需求，此功能有助於阿里巴巴、騰訊等提升其AI運算能力。

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