川普若課徵60％關稅 前人行副行長朱民：北京將展開報復

前中國人民銀行副行長朱民表示，如果川普對中國課徵60%關稅，中國將展開報復。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕高盛集團指出，隨著美國總統當選人川普將大幅提高中國進口關稅，人民幣將進一步貶值，並可能引發貿易戰。

高盛策略師15日報告說，「中國可能是川普貿易戰2.0的首要目標」，他們預計，川普執政初期，就會將中國進口關稅上升20個百分點。

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他們補充，自川普勝選以來，人民幣已貶值1.7%至7.23兌1美元，未來3個月恐貶至7.4元，半年至12個月可能進一步貶至7.5元。

彭博報導，美國轉向保護主義恐撼動全球貿易，讓新興市場資產承壓。川普選期間曾說，「關稅是字典裡最美的語詞」，他揚言對中國產品課徵60%以上關稅。

對此，前中國人民銀行副行長朱民表示，「如果川普政府真的對中國課徵60%關稅，我認為中國將展開報復，並向世界貿易組織（WTO）提出告訴；我們可以做的事有很多」。

他並沒有具體說明中國可能採取的報復手段，不過說，關稅將影響人民幣，而人民幣的價值是由貿易、資金流等市場力量所決定。關稅也將衝擊中國對美國國債的需求。

中國是繼日本之後，美國政府第2大債權國，其持有7750億美元（25.2兆台幣）美國公債。他說，「關稅將衝擊匯率，不僅影響中國的資本流動，也影響中國將購買多少的美國國債」。

報導說，川普第一任期時，對價值逾3000億美元的中國進口產品課徵最高25%關稅，引發北京的關稅報復，拜登則大致維持相關關稅。如果川普將中國關稅增加至60%，將大幅削減全球兩大經濟體之間的貿易。

現為中國清華大學國家金融研究院院長的朱民表示，如果貿易戰升級，對美中兩國而言「都將十分艱難；雙方若能坐下來好好談，並達成協議，將是件好事，因為在經濟上，雙方真的是互補關係」。

他補充，過去幾年中國的全球出口彭博，規模從2019年的2.5兆美元飆升至近4兆美元。即使如此，北京進行「戰略轉移」，以提振內需、降低對貿易的依賴，而該過程「需要花點時間」。

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