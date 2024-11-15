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習整肅許家印提款機！恆大人壽董事長、總經理被抓失聯

2024/11/15 15:59

中媒報導，恆大人壽董事長梁棟（左）、總經理曾松柏（右）等多名高階主管失聯，疑似被帶走調查。（圖取自中國社交平台，本報合成）中媒報導，恆大人壽董事長梁棟（左）、總經理曾松柏（右）等多名高階主管失聯，疑似被帶走調查。（圖取自中國社交平台，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國恆大創辦人許家印去年被抓後，至今下落不明，北京當局持續整肅恆大集團，傳出恆大人壽董事長梁棟、總經理曾松柏、總精算師劉展中等多名高階主管，近日失聯，疑似被帶走調查，還有20名中高階主管及獨董被罰。

中媒財新報導，恆大集團在2015年進軍保險業，以40億人民幣（約台幣180億）、約2.5倍的溢價取得中新大東方50%的股權，後更名為恆大人壽。至2020年底，恆大人壽的保險業務收入與資產規模分別突破600億人民幣（約台幣2700億）、2400億人民幣（約台幣10.8兆），同時也淪為「大股東提款機」，資金運用亂象和公司治理失序背後，董監及高管均難辭其咎。

為此，恆大人壽董事長梁棟、總經理曾松柏、總精算師劉展中等多名高階主管，在11月5日前後失聯，疑似被帶走調查。梁棟的上一任董事長朱加麟則早在2023年9月就被帶走調查。消息人士透露，此次追責來自於深圳，原因之一或是前述人士未將薪資獎金等相關所得依要求退回。

除了董總被抓失聯外，中國金融監理部門也對20名恆大人壽的中高階主管及獨立董事，發出行政處罰通知。其中，董事長梁棟及副總經理陳堃分別被罰款40萬人民幣（約台幣180萬）、30萬人民幣（約台幣135萬），同時終身禁止進入保險業。

報導稱，此次行政處分中，恆大人壽董事長梁棟的處罰力度最大，他是公司元老，從2016年起加入恆大人壽，既是恆大集團入主後的首位總經理，也是風險暴露前的最後一任董事長。

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