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傳川普將取消電動車稅收抵免 馬斯克舉雙手贊成 背後有這層考量

2024/11/15 10:47

特斯拉執行長馬斯克（右）早在7月就表態，支持川普（左）取消電動車稅收抵免政策。（路透）特斯拉執行長馬斯克（右）早在7月就表態，支持川普（左）取消電動車稅收抵免政策。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕消息人士指出，作為更大規模稅收改革法案的一部分，川普的過渡團隊正計劃取消7500美元的購買電動車稅收抵免，此舉可能會影響目前已陷入停滯的美國電動車轉型計劃，但對於川普最大支持者、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）來說，他似乎對此舉樂見其成，他在7月就表示過，雖然此事會稍微影響特斯拉銷量，但會對特斯拉的競爭對手造成「毀滅性打擊」。

《路透》報導，拜登（Joe Biden）政府2022年推出「降低通膨法案」（IRA），其中購買電動車享有7500美元的稅收抵免，是其中一項措施，不過據2名消息人士稱，由石油大亨哈姆（Harold Hamm）和北達科他州州長伯古姆（Doug Burgum）領導的能源政策過渡小組，正在討論廢除這項補貼。

川普的過渡團隊沒有對電動車稅收抵免一事發表評論，僅在一份聲明中稱，川普將兌現他在競選過程中的承諾。

馬斯克7月曾表示，取消補貼雖然會稍微影響特斯拉銷量，但會對特斯拉的競爭對手造成「毀滅性打擊」，包含通用汽車（GM）等傳統汽車製造商。報導認為，取消電動車稅收抵免，對電動車產業的新興競爭對手造成的傷害，可能比對特斯拉更大，這意味著特斯拉可能會從中獲益。

特斯拉沒有回應《路透》的評論請求。

消息傳出後，特斯拉週四（14日）股價收盤下跌近6%，至311.18美元；規模較小的電動車廠Rivian股價下跌14%，至10.31美元；Lucid則是下跌5%，至2.08美元。

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