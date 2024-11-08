與中建交諾魯傻眼？中國磷酸鹽最大來源國是「它」

諾魯與中國建交後，北京迄今只採購2.7萬噸磷酸鹽。（圖取自諾魯政府官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕太平洋島國諾魯今年1月15日以聯合國2758號決議及一中原則等理由宣布與台灣斷交，1月24日與中國恢復外交關係，北京迄今只向諾魯採購2.7萬噸磷酸鹽（肥料主要成分）。根據中國海關總署統計，中國最大磷酸鹽進口來源國其實是約旦，占進口量比重超過5成。

2024年1月與台斷交的諾魯，中國的金援遲遲未兌現，讓這個仰賴鳥糞致富（該國地表多為磷酸鹽，肥料主要成分）的國家，因財政窘迫，今年4月及6月二度找上南韓企業尋求合作出口鳥糞堆積而成的磷酸鹽。

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諾中建交8個月之後，北京終於在9月向諾魯買了磷酸鹽，不過買的數量並不多。根據中國官方統計，中國今年9月磷酸鹽進口量為28.14萬噸，約旦為主要進口來源國，進口量為14.4萬噸，占比高達51%；其次是黎巴嫩，進口量為5.1萬噸，占比18%；埃及排第三，進口量為5萬噸，占比17.7%；至於諾魯部分，中國買了2.7萬噸，占比9.5%。

中媒指出，由於國際磷礦價格處於高檔，進口新單仍在洽談中，前三季較為活躍的進口區域及進口商近期採購量較少，企業大都選擇「高CP值」的貨源進行採購。

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