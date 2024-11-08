一人武林再現！台積電漲25元收1090元新高，指數收漲145點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週四（7日）僅道瓊收黑，其餘皆收紅，其中又以費半漲2.27%最犀利，而台積電ADR更是飆漲7.97%，重返200美元，收201.19美元，受台積電ADR強彈，台股今（8日）在台積電開盤漲20元，以1085元開出，指數開盤漲199.29點，以23608.11點開出，在台積電開高領電子股衝刺，指數一度漲291點，來到23699點，不過，光電、面板、載板、IC設計等電子股，及鋼鐵、塑化等傳產走跌拖累下，指數漲勢收斂，終場漲145.07點，收23553.89點，成交量4217億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲25元，收1090元，成交額396.18億元，排名第1；鴻準漲1.4元，收97.3元，成交額189.9億元，排名第2；緯創漲3.5元，收123.5元，成交額140.05億元，排名第3；鴻海漲1元，收218元，成交額117.25億元，排名第4；聯鈞以平盤251.5元作收，成交額113.32億元，排名第5。

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廣達漲2.5元，收328元，成交額104.53億元，排名第6；華星光漲9元，收159元，成交額67.85億元，排名第7；欣興跌2.5元，收174元，成交額62.35億元，排名第8；世芯-KY漲10元，收2420元，成交額61.34億元，排名第9；萬海漲1.9元，收93.7元，成交額60.75億元，排名第10。

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