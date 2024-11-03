巴菲特砍蘋果及美銀套現上兆 波克夏現金部位衝破10兆

「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威帳上現金部位創新高。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），因第三季拋售蘋果及美國銀行等公司的股票，套現361億美元（約台幣1.15兆），並停止回購股票，使得現金部位攀升至3252億美元（約台幣10.4兆），創歷史新高。

綜合外媒報導，「股神」巴菲特的波克夏海瑟威在第3季拋售1億股蘋果股票，降幅達25%，將在這家iPhone製造商的持股數砍到3億股，至此已一連四季減碼。不過，蘋果公司仍是波克夏持股最大的公司，持股總價值約699億美元（約台幣2.23兆）。

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另外，波克夏自7月中旬以來，透過出售美國銀行的持股已套現100億美元（約台幣3200億），總計波克夏第三季拋售價值 361 億美元的股票，在拋售熱潮期間，波克夏沒有回購任何公司股票，使得第三季現金部位從第二季的2769 億美元攀升至3252億美元，創歷史新高。

波克夏第三季的營業利潤101億美元（約台幣3232億），由於保險承保疲軟，較上年同期下降約 6%。根據 FactSet 的共識，這個數字略低於分析師的估計。

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